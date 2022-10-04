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美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破

編譯徐榆涵／即時報導
美國太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕洛說，如果中國對台灣實施海上封鎖，美國及其盟友將有能力打破封鎖。（Getty Images）
美國太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕洛說，如果中國對台灣實施海上封鎖，美國及其盟友將有能力打破封鎖。（Getty Images）

美國太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕洛（Sam Paparo）說，如果中國對台灣實施海上封鎖，美國及其盟友將有能力打破封鎖。

帕帕洛上周向日經新聞以及與美國國防部奧斯丁一同前往夏威夷的一群記者說，「中國當然擁有足夠數量的軍艦和執行海上封鎖的能力。那接下來的問題是『盟友有能力打破封鎖嗎？』，答案是肯定的。」

帕帕洛表示相信華府即使靠自己也能做到，理由是美方的火力和在關鍵領域的優勢，可能是指核潛艦和其他水下武力。

但一名美國國防官員擔心中國可能會使用其他手段切斷與台灣的海上通道，同時隱瞞該意圖。中國今年8月在台灣本島周邊進行實彈軍演，迫使民用船隻和飛機改變航線，但報導指，在軍演前警告民用船隻以確保其安全和實施海上封鎖以將其拒之門外之間的界線模糊。

該名國防官員說，「你可以透過一直實施此類手法，以合法、安全和對台灣或美國來說都難以挑戰和反擊的方式，從根本上封鎖台灣。」

而中國可以否認美國指控其有意實施海上封鎖的任何指控。若美方無法明確斷定中國對台灣實施海上封鎖，那就無法採取行動來將其打破。

國防部 夏威夷 奧斯丁

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