因應台海威脅 美承諾對台不對稱和日常軍需兼顧

美國上月宣布對台軍售案，包括艦載魚叉飛彈。(取自美國防部網站)

美國國務院 政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西（Laura Cressey）4日在美台國防工業會議發表演說；據轉述，克雷西在會中說明拜登 政府的軍售政策，不限於只能採購符合不對稱定義的武器，美國依然會協助台灣維持每日軍需。

克雷西為首位在美台國防政策會議發表演說的政軍局官員，與會人士表示，她主要說明對台灣的軍售政策，美國將依據台灣關係法提供台灣防禦性武器，對台灣的軍售是基於美國對台灣防衛需要的判斷以及中國大陸對台灣構成威脅而定。

據轉述，克雷西表示，鑑於對台灣當前面臨威脅的評估，美國需要盡可能地加快武器交付；不過她也提到有些供應鏈問題超出美國政府控制範圍，光靠美方恐無法滿足台灣軍備需求，美國正鼓勵他國夥伴加入協助。

根據轉述，克雷西在會中說明美國軍售政策，指美國鼓勵台灣發展不對稱戰略，以嚇阻中國大陸對台灣的侵略，包含發展小型、致命且機動的軍事能力；不代表國務院會因此拒絕任何不符合不對稱定義的軍購要求，美國會持續支持台灣維持日常軍事活動需要的能力。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）3日在美台國防工業會議發表演說，他表示，最近幾個月來看到中國大陸密集對台灣施加的壓力，這一系列行動的目的很明確—恫嚇並脅迫台灣，還要破壞台灣韌性。

莫健表示，美國的做法依然和歷屆政府一致，美國仍恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策，且正如美國總統拜登在聯合國大會所說，美國反對任何片面改變台海現狀的作為，希望看到兩岸分歧透過和平方式解決。

莫健說，美國政策不變，改變的是北京 越發脅迫的行動；北京在台灣附近水域發射飛彈、逐步消弭60年來作為兩岸穩定要素的海峽中線、迫使台灣被斷交或被國際組織拒之門外，種種言行都深深破壞穩定，而維持台海和平穩定不只符合美國利益，還攸關區域乃至全球的安全和繁榮，為國際社會所關切。