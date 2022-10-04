我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指早盤大漲逾700點 收復3萬點大關

傳拜登私下向民權領袖表態 將於2024年尋求連任

俄：中俄海軍首次完成阿拉斯加阿留申群島聯合巡航

記者陳言喬／即時報導
俄國防部宣布中俄海軍編隊完成對太平洋水域的聯合巡邏，曾繞至美國的阿留申群島。（俄衛星通訊社）
俄國防部宣布中俄海軍編隊完成對太平洋水域的聯合巡邏，曾繞至美國的阿留申群島。（俄衛星通訊社）

俄羅斯國防部4日發布消息稱，俄太平洋艦隊艦艇編隊在與中國人民解放軍海軍艦艇完成對太平洋水域的聯合巡邏後返回符拉迪沃斯托克（海參崴），稍後央視軍事新聞也證實此消息。

俄羅斯衛星通訊社報導，消息顯示，在三周時間內，俄太平洋艦隊和中國人民解放軍海軍戰艦通過了日本海、鄂霍次克海、白令海、菲律賓海和東海。聯合編隊首次抵達白令海並繞過部分阿留申群島。

俄中海軍演練了機動和組織通信、反潛任務以及組織對空防禦。

報導稱，聯合巡邏的任務是加強俄中海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定，監視海域，以及保護俄中海上經濟活動目標。

中國官媒央視軍事稍晚也以引述俄羅斯國防部發布的消息稱，俄羅斯太平洋艦隊與中國海軍艦艇在太平洋海域再次完成聯合巡航，巡航路線經過日本海、白令海等，總里程超過7000海里。巡航過程中，多型艦艇混合編隊進行演練，還進行了聯合反潛、搜尋和救援等多項訓練。此前9月，中俄海軍太平洋海域聯合巡航。

➤➤➤中官媒：美自爆中艦到家門口「裝可憐」塑造中國威脅迫近

兩周前，美國「星條旗報」援引美海岸警衛隊發布的新聞稿稱，9月19日，母港位於檀香山的「金博爾」號巡邏艦在白令海進行例行巡邏時，在阿拉斯加阿留申群島的基斯卡島以北約75海里處遇到中國的055型導彈驅逐艦(南昌艦)。隨後還發現另外2艘中國軍艦(054A護衛艦、903型綜合補給艦)和4艘俄羅斯軍艦，被認為是一支「聯合水面行動編隊」。

日本共同社9月28日也報導，日本防衛省統合幕僚監部27日發布消息稱，發現中國和俄羅斯軍艦共7艘從9月26日至27日在伊豆諸島附近等太平洋一側航行。

俄羅斯衛星通訊社9月30日報導， 中國駐俄羅斯大使張漢暉在接受衛星通訊社採訪時表示，中俄作為聯合國安理會兩個常任理事國，肩負著維護世界和平的共同責任。中俄海軍海上聯合巡航有助於增強中俄戰略互信、促進中俄全面戰略協作夥伴關係，有助於維護地區安全穩定。

他說，根據中俄兩軍年度合作計畫及雙方共識，中國軍隊9月抽組部分兵力參加「東方-2022」演習。之後，中俄兩國海軍在西太平洋相關海域組織實施第二次海上聯合巡航。

張漢暉表示，巡航期間，聯合編隊嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領海。此次海上聯合巡航，旨在深化中俄兩國海軍務實友好合作，提升雙方軍隊協作水準，增強共同應對海上安全威脅的能力。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內專案，不針對第三方。

央視報導中俄海軍編隊完成7千海里的太平洋水域聯合巡航。曾繞至美國的阿留申群島。（...
央視報導中俄海軍編隊完成7千海里的太平洋水域聯合巡航。曾繞至美國的阿留申群島。（央視軍事）

俄羅斯 日本 國防部

上一則

被告誹謗遭求償13億 挺川「枕頭哥」上訴最高院遭駁

下一則

期中選舉近 FBI：俄中「網攻」散布假消息

延伸閱讀

中國第3艘075兩棲艦 刷舷號33即將服役

中國第3艘075兩棲艦 刷舷號33即將服役
企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息
美海軍首長籲英美聯手 反制中國在台海脅迫行為

美海軍首長籲英美聯手 反制中國在台海脅迫行為
台海軍擬造輕巡艦 學者專家：憂心影響海軍艦隊生存率

台海軍擬造輕巡艦 學者專家：憂心影響海軍艦隊生存率

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案

好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光
接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆