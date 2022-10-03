企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息
聯邦調查局(FBI)官員3日警告，俄羅斯和中國政府相關的特工與組織正在宣揚假消息，在11月期中選舉前，俄國加強質疑美國選舉公正性，而中國則著重詆毀恐威脅中國利益的美國政治人物。
FBI的評估顯示，自前總統川普2020年敗選後，美國選舉陰謀論大爆發，成為外國特工大肆利用的題材。
FBI指出，就期中選舉而言，目前美國選舉體制並無明確威脅，但網路上宣傳選舉結果不可信的消息甚囂塵上，俄國則是最野心勃勃的外國勢力。
除了俄、中 伊朗也加入
FBI官員在3日華府記者簡報中表示，全國許多政治參選人和其他人士大肆質疑選舉，如今這類訊息遭外國競爭對手利用並播下分裂種子；根據FBI掌握到的資訊，俄國、中國和伊朗均趁著期中選舉將至，藉機圖謀其利益。
根據FBI簡報，俄國近期比中國更積極擴大其影響力行動，俄國這次不創造新內容，而是透過自身或代理人擴大美國人在社群媒體或其他平台上的對話，這類對話可能進一步加深美國分裂；俄國政府也利用烏克蘭戰爭，來強調美國對俄國的政策會影響能源價格。
FBI官員強調，另有跡象顯示中國開始仿效俄國作法，利用美國分裂議題來圖取自身利益；例如Meta旗下臉書最近關閉多個源自中國的帳號，這些帳號貼出迷因圖嘲笑拜登總統和聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛羅里達州)。
FBI指出，伊朗也樂於操弄美國選舉公正性的言論。
部分官員對於伊朗特工企圖干涉2020年總統選舉感到意外；據悉，當時伊朗相關人員冒充極右派組織「驕傲男孩」(Proud Boys)，架設網站企圖煽動對美國選舉人員的暴力行動。
大選陰謀論 助長假消息
美國情報官員指出，自俄國2016年干涉美國總統大選後，許多外國政府也開始對形塑美國輿論或在選前散布假資訊感到興趣。
有線電視新聞網(CNN)指出，由於許多國內參選人不時質疑選舉公正性，營造更棘手的美國政治環境，給了外國特工方便利用的機會，更容易火上澆油。
FBI網路部門(Cyber Division)資深官員表示，目前尚未發現任何針對期中選舉的駭客行動；FBI表示，會加強找出煽動內容，並將相關資訊交由社群媒體公司處理。
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