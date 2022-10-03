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普亭盟友籲對烏動用核武 克宮稱傾向平衡作法

中央社莫斯科3日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

克里姆林宮今天表示，針對核武議題，莫斯科傾向「平衡作法」，而非基於情緒。俄羅斯總統普亭的盟友週末呼籲俄國在烏克蘭動用低當量核子武器。

路透報導，在記者問及普亭（Vladimir Putin）盟友車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）的評論時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，卡狄羅夫有權發表他的意見，但俄國的「軍事作法」不應感情用事。

俄軍在烏克蘭戰場上遭逢挫敗，卡狄羅夫批評俄國軍方領導無方。

培斯科夫在和媒體的電話會議上說：「這是令人激動的時刻，區域首長有權表達他們的看法。」

「但即便在艱難時刻，任何評估也不應涉及任何情緒。所以我們傾向堅持平衡且客觀的評估。」

培斯科夫表示，任何動用核武的條件都訂在俄羅斯的核武準則中。

克里姆林宮已表明，俄國核子保護範圍將擴及莫斯科併吞的烏克蘭4個地區。

普亭上月警告西方國家，他說俄羅斯準備動用核武保護國家領土的時候，「並非在虛張聲勢」。他30日表示，美國二次世界大戰末期在日本投下原子彈已創了前例。

此外，克里姆林宮今天表示，俄羅斯計畫就劃界問題諮詢莫斯科所併吞兩個烏克蘭地區的居民，以決定納入俄羅斯地區的確切邊界。

培斯科夫說：「我們將繼續諮詢這些地區的民眾。」他指的是南部的赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia），這兩個地區部分由烏克蘭軍隊所控制。

「無疑地，任何的劃界決定將端視居住在這個特殊地區民眾的意願。」

普亭上週已在克里姆林宮簽署文件，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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