我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

民主黨在內華達州面臨困境...拉丁裔選民不投票

諾貝爾生醫獎得主開創古DNA研究技術 解開歷史之謎

記者趙宥寧／台北即時報導
諾貝爾醫學獎新科得主帕布。Getty Images
諾貝爾醫學獎新科得主帕布。Getty Images

2022年諾貝爾醫學獎由瑞典遺傳學家、進化遺傳學權威帕布（Svante Pääbo）獲獎。國內生物人類學者王道還，長期關注帕布研究，他表示，古DNA研究技術是古生物學、人類學的重大突破，過去從未有人認為這項技術能成功，這項技術被帕布開發出來，用於判別古生物演化、親緣關係，開創了一場古生物學、古人類學的研究革命。

王道還已從中研院歷史語言研究所助理研究員退休，帕布曾在台灣出版的《尼安德塔人：尋找失落的基因組》，王道還曾撰寫推薦序，也曾親自出席導讀會。當時他在推薦序曾寫下「本書敘述的是一個成功的故事，但是故事的發展交織著遠見、挫折、毅力以及運氣，絕非理所當然。同時本書也為讀者開了一扇窗，觀察現代科學的運作。對於有志於科學的讀者，這是個難得的機會。」

➤➤➤諾貝爾生醫獎得主開創古遺傳學 解人類起源和新冠重症之謎

王道還表示，當要研究古生物之間彼此的演化、親緣關係，最可靠的資料就是DNA，但過去從來沒有人成功取得古DNA來做研究，理由是當生物死亡後，大分子第一個崩解，不可能殘存，但帕布從1980年代開始研發這項技術，完全是篳路藍縷，一直到1990年代才開始有初步成果，過了2000年以後，技術漸趨成熟，成為古生物學、人類學的重大突破。

王道還說，帕布第一個解決的問題是尼安德塔人與現代智人的關係，這項謎題是古人類學過去200年來，最重要的問題之一。

➤➤➤父親也拿過諾貝爾醫學獎 帕布得知獲獎興奮無比

他表示，當時歐洲出土大量尼安德塔人的化石，但一直到1970年代，教科書對於尼安德塔人與現代智人的關係，仍舊充滿爭論。有人說，尼安德塔人跟智人不是同一個物種，有人認為尼安德塔人跟現代智人是演化的關係，也有學者相信，尼安德塔人跟現代人分屬兩個不同的演化支系。但帕布利用獨創古DNA研究技術，解開人類史上的重大謎題。

➤➤➤非婚生子、出櫃又結婚...諾貝爾醫學獎得主的精采人生

帕布的父親伯格斯特龍（Sune Bergström）也是1982年諾貝爾醫學獎得主，王道還說，帕布在1980年代也跟他父親一樣，研究分子分物學，但他很快發現當代研究分子生物學研究者數量太多，所以他另闢蹊徑、篳路藍縷，為學術界開拓一個新的研究領域。

王道還也提到，中國有古人類學研究所，帕布也曾前往中國，而帕布在德國的研究所，也有不少中國學者前往取經。他說，只要有古人類學研究的地方，都可能跟帕布有關，因為他的技術可以運用在古生物學，特別是古人類學。

諾貝爾醫學獎新科得主帕布。（美聯社）
諾貝爾醫學獎新科得主帕布。（美聯社）

DNA 諾貝爾 醫學

上一則

太陽能社區離重災區僅12哩 挺過風災沒停電

下一則

美海軍首長籲英美聯手 反制中國在台海脅迫行為

延伸閱讀

父親也拿過諾貝爾醫學獎 帕布得知獲獎興奮無比

父親也拿過諾貝爾醫學獎 帕布得知獲獎興奮無比
諾貝爾醫學獎得主開創古遺傳學 解人類起源和新冠重症之謎

諾貝爾醫學獎得主開創古遺傳學 解人類起源和新冠重症之謎
非婚生子、出櫃又結婚...諾貝爾醫學獎得主的精采人生

非婚生子、出櫃又結婚...諾貝爾醫學獎得主的精采人生
諾貝爾醫學獎出爐 瑞典遺傳學家發現滅絕人類基因獲獎

諾貝爾醫學獎出爐 瑞典遺傳學家發現滅絕人類基因獲獎

熱門新聞

央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14

超人氣

更多 >
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光
世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵
8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值