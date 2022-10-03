普亭會不會使用核武？美防長：不無可能

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin，圖）表示，他預期俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會繼續暗示可能在對烏克蘭的戰爭中使用核子武器，而且普亭有可能真的動用核武。路透

國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）表示，他預期俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）會繼續暗示可能在對烏克蘭 的戰爭中使用核子武器，而且普亭有可能真的動用核武。

美國有線電視新聞網（CNN）「札卡利亞GPS」（Fareed Zakaria GPS）今天上午播出奧斯丁專訪。他表示：「普亭不受限制，正如他不負責任地決定入侵烏克蘭，他還可能做出另一個不負責任的決策。但我目前沒看到讓我相信他已做出這類決定的任何跡象。」

美國政治新聞機構Politico報導，普亭近日加碼押注對烏作戰，在烏克蘭4個俄占區舉行支持併入俄國的公投，接著不顧國際譴責併吞這些地區。若烏克蘭試圖收復失土，俄國現在可能宣稱烏克蘭侵略俄國領土。

普亭日前已表示，他會考慮使用「一切可用手段」來捍衛自己的國家。

對此，奧斯丁表示：「這是非法主張、不負責任的聲明…這種核武力威脅，不是我們預期有能力的大國領袖會說的話。」

奧斯丁還說，烏克蘭部隊戰鬥表現非常好，預期他們會繼續嘗試收復失土。

他告訴札卡利亞：「我認為烏克蘭人民的反擊能力、執行行動的能力，以及他們捍衛自身民主的承諾，已讓世界驚豔。那份戰鬥意願促使國際社會出手相助，提供他們安全協助，好讓他們能繼續戰鬥。」

奧斯丁還說，不論普亭下一步為何，美國都不會棄烏克蘭於不顧。他說：「我們會繼續支持烏克蘭人，如我們的總統所言，無論多長時間。」