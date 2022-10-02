我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西大選魯拉領先現任總統 仍須第二輪投票

極地群像／研究冰原 北極站像小聯合國

若普亭用核武？前中情局長：美將摧毀俄在烏所有軍隊

編譯張君堯／即時報導
前美國中情局局長、已退役的4星陸軍上將裴卓斯2日提出警告，稱若俄羅斯總統普亭在烏克蘭使用核武器，美國及其盟國將摧毀俄羅斯的軍隊和裝備。(美聯社)
前美國中情局局長、已退役的4星陸軍上將裴卓斯2日提出警告，稱若俄羅斯總統普亭在烏克蘭使用核武器，美國及其盟國將摧毀俄羅斯的軍隊和裝備。(美聯社)

前美國中情局（CIA）局長、已退役的4星陸軍上將裴卓斯（David Petraeus）2日提出警告，稱若俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭使用核武器，美國及其盟國將摧毀俄羅斯的軍隊和裝備。

衛報報導，裴卓斯表示自己尚未就美國對俄羅斯核升級的可能反應與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）談過，但指出「只是提出一個假設，我們將通過北約來擊潰俄軍在烏克蘭和克里米亞的所有常規部隊以及黑海上的每一艘軍艦」。

當被問及俄羅斯在烏克蘭使用核武器是否會使美國和北約捲入戰爭時，裴卓斯表示「這不會觸發北約第5條公約，因為烏克蘭並非北約一部分」，但他補充說「儘管如此美國和北約的反應還是有必要的」。裴卓斯承認擴展第5條公約保護傘下的國家範圍可能會被解釋為對北約成員國的攻擊，然而他強調「你不會想在這裡陷入核升級的情況，但你必須表明：這不能以任何方式被接受」。

儘管如此，普亭面臨的壓力越來越大，俄羅斯內部對宣布動員的抵制聲浪越來越高，裴卓斯表示「在某些時候必須承認這一點。正如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）所說：在某個時候必須展開某種談判，這將是最終的結束」。

北約 烏克蘭 俄羅斯

上一則

奧斯丁：拜登保台說意思清楚 美軍隨時做好準備

延伸閱讀

俄羅斯副總理：北溪管線受損處技術上可修復

俄羅斯副總理：北溪管線受損處技術上可修復
才宣布併吞烏4州 俄失守新領地利曼 車臣領袖嗆用核武回敬

才宣布併吞烏4州 俄失守新領地利曼 車臣領袖嗆用核武回敬
普亭揚言動用核武 美不敢輕視：代價大、中國不會支持

普亭揚言動用核武 美不敢輕視：代價大、中國不會支持
普亭揚言動用核武 美不敢輕視：代價大、中國不會支持

普亭揚言動用核武 美不敢輕視：代價大、中國不會支持

熱門新聞

央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52
聯準會已多次委婉表述，對抗歷史性大通膨，將衝擊就業市場，將會有大批人失業，明春更嚴重。圖為維州一家商店在招工。(Getty Images)

聯準會抗通膨 若升息5碼 至少220萬人失業

2022-09-26 06:03
千禧世代在職場工作，都希望多存錢，50歲就退休，但實際上不易。(美聯社)

千禧世代的「50歲退休美夢」比預期還要難

2022-09-26 06:06

超人氣

更多 >
新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
杜汶澤秀愛妻比基尼辣照 狂吸8萬讚 「好像林青霞」

杜汶澤秀愛妻比基尼辣照 狂吸8萬讚 「好像林青霞」