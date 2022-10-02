若普亭用核武？前中情局長：美將摧毀俄在烏所有軍隊

前美國中情局局長、已退役的4星陸軍上將裴卓斯2日提出警告，稱若俄羅斯總統普亭在烏克蘭使用核武器，美國及其盟國將摧毀俄羅斯的軍隊和裝備。(美聯社)

前美國中情局（CIA）局長、已退役的4星陸軍上將裴卓斯（David Petraeus）2日提出警告，稱若俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭 使用核武器，美國及其盟國將摧毀俄羅斯的軍隊和裝備。

衛報報導，裴卓斯表示自己尚未就美國對俄羅斯核升級的可能反應與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）談過，但指出「只是提出一個假設，我們將通過北約 來擊潰俄軍在烏克蘭和克里米亞的所有常規部隊以及黑海上的每一艘軍艦」。

當被問及俄羅斯在烏克蘭使用核武器是否會使美國和北約捲入戰爭時，裴卓斯表示「這不會觸發北約第5條公約，因為烏克蘭並非北約一部分」，但他補充說「儘管如此美國和北約的反應還是有必要的」。裴卓斯承認擴展第5條公約保護傘下的國家範圍可能會被解釋為對北約成員國的攻擊，然而他強調「你不會想在這裡陷入核升級的情況，但你必須表明：這不能以任何方式被接受」。

儘管如此，普亭面臨的壓力越來越大，俄羅斯內部對宣布動員的抵制聲浪越來越高，裴卓斯表示「在某些時候必須承認這一點。正如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）所說：在某個時候必須展開某種談判，這將是最終的結束」。