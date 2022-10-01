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安理會表決譴責併吞烏克蘭決議 俄否決、中棄權

中央社／紐約30日即時報導
美國和阿爾巴尼亞30日在聯合國安全理事會提出譴責俄羅斯併吞烏克蘭部分領土的決議，遭俄羅斯否決。照片左起為俄羅斯駐聯合國大使、阿拉伯聯合大公國駐聯合國大使、英國駐聯合國大使、美國駐聯合國大使。（Getty Images）
美國和阿爾巴尼亞30日在聯合國安全理事會提出譴責俄羅斯併吞烏克蘭部分領土的決議，遭俄羅斯否決。照片左起為俄羅斯駐聯合國大使、阿拉伯聯合大公國駐聯合國大使、英國駐聯合國大使、美國駐聯合國大使。（Getty Images）

美國和阿爾巴尼亞今天在聯合國安全理事會（UN Security Council）提出譴責俄羅斯併吞烏克蘭部分領土的決議，遭俄羅斯否決，俄國的戰略夥伴中國則選擇棄權。

綜合路透、法新社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）稍早宣布俄國接管烏克蘭四個地區，面積合計占烏國領土的15%，這是歐洲自第二次世界大戰以來出現的最大規模併吞行動。西方國家，甚至許多俄國親密盟友都堅決否定這種做法。

美國和阿爾巴尼亞30日在聯合國安全理事會提出譴責俄羅斯併吞烏克蘭部分領土的決議，...
美國和阿爾巴尼亞30日在聯合國安全理事會提出譴責俄羅斯併吞烏克蘭部分領土的決議，遭俄羅斯否決。圖為俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞。（Getty Images）

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）提出決議，呼籲會員國不要承認烏克蘭狀態有任何改變，並要求俄羅斯撤軍。

她在安理會會議中表示，企圖併吞一個主權國家的領土，違反聯合國的創立原則，並稱蒲亭今天宣布併吞後，還辦了音樂會慶祝「這種明顯違反國際法」的事。

表決時，有10國投下贊成票；中國、加彭、印度、巴西棄權。

美國和阿爾巴尼亞30日在聯合國安全理事會提出譴責俄羅斯併吞烏克蘭部分領土的決議。...
美國和阿爾巴尼亞30日在聯合國安全理事會提出譴責俄羅斯併吞烏克蘭部分領土的決議。圖為中國駐聯合國大使張軍在表決時選擇棄權。（歐新社）

湯瑪斯-葛林斐德會後告訴記者：「沒有任何一國投票支持俄羅斯，完全沒有。」並補充道，棄權「顯然不構成為俄羅斯辯護」。

她表示，美國將致力在有193個會員國的聯合國大會（U.N. General Assembly）上譴責俄羅斯的行為。

湯瑪斯-葛林斐德說：「在聯合國大會上，全球各國將大聲且明確地說：企圖以武力重畫另一國的邊界，這不合法，也讓人完全無法接受。」

俄羅斯 聯合國 烏克蘭

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