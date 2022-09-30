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傳美企避制裁 要求韓國半導體供應排除中國製

中央社╱首爾30日綜合外電報導
台灣是全世界半導體最重要的生產基地。（歐新社）
台灣是全世界半導體最重要的生產基地。（歐新社）

韓國媒體ET News報導，美國半導體企業為讓華府制裁衝擊降到最低，正拒絕韓國上游廠商供應中國製造的產品；韓廠甚至將在台灣代工的產品產地不標註「中華民國」，而是台灣。

報導指出，美國半導體客戶目前紛紛要求韓國企業提供「原產地證明書」，證明供應的產品不是由中國的代工廠生產，即使產品是由韓國的無廠半導體公司設計。

例如某家韓國功率半導體公司最近收到一家美國客戶要求提供一份「原產地證明書」，證明供應的半導體不是在中國製造。根據韓國業界說法，整體供應環境已變得更嚴格，例如在合約中須註明半導體原產國。

另家供應至美國市場的韓國無廠半導體公司，也因為顧及美國對進口產品的限令，而取消由中國的中芯國際代工量產計畫。

一名韓國半導體業主管透露，今年7到8月，韓國無廠半導體企業面臨越多越多要求提供原產地證明書以排除中國製產品的情況。「多數美國客戶似乎正想辦法避免，一旦美國政府檢查是否使用中國的半導體製品，可能伴隨而來的各式各樣處罰。」

報導還說，一些韓國企業正將台灣代工廠生產的產品提出的原產地證明，由中華民國（Republic of China）改為台灣，因為產地名若包含「中國（China）」可能遭到禁止輸入，這可能也是為何美國客戶要求提供原產地證明書。

報導表示，許多韓國無廠半導體公司交由台灣的台積電和聯電代工生產。而美國客戶如今這波抵制「中國製造」的行動，預料將對韓國無廠半導體和晶片代工業者產生連鎖效應。

中華民國 台積電 晶片

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