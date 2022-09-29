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世說新聞╱警車也撞 為何臨街華商屢屢遭殃

颶風橫掃佛州 房車全泡水 倖存居民：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

編譯郭宣含／綜合29日電
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

四級颶風伊恩(Ian)橫掃佛羅里達州後，部分民眾重返家園邁爾斯堡(Fort Myers)後發現，身家財物都泡在水裡，而部分未疏散的民眾發現淹水但要逃命為時已晚，有人在狂風中緊抓屋頂外牆，其他人則下落不明；佛州多處醫院也因缺淨水、淹水而緊急疏散逾1200名住院病患，壓迫其他醫院的醫療能量。

每日郵報(DailyMail)報導，伊恩挾帶時速155哩的狂風掃蕩佛州西南部沿岸，引起18呎高的巨浪，吞沒沿岸住房和商店，破壞原本生氣盎然的社區，使其淪為一片危機四伏的沼澤。

每日郵報29日訪問邁爾斯堡倖存民眾，颶風雖已離開，但地方居民仍一片愁雲慘霧，焦急求援。

一名93歲退休人士辛克爾(Tom Hinkle)的退休小屋泡在淹水中，他眼眶泛淚表示：「我失去一生所有，我在我家住了22年，現在全沒了，我的車甚至還泡在水裡。」

辛克爾表示，62歲好心人雷米拉德(Ray Remillard)載了四名年長鄰居離開這座離邁爾斯堡海灘僅數哩遠的「陽光移動村」(Sunshine Mobile Village)，他們22日回來後看到蔓延180哩長的移動屋幾乎被破壞殆盡。

每日郵報指出，更慘的是，居民說還有一名孕婦和多名村人下落不明；雷米拉德表示：「大家都很煩躁，他們只想回家，但已無家可歸。」

雷米拉德描述該地慘況，很多屋子直接漂走，車棚不見，屋頂也被掀開；他說：「這裡有很多身障人士，有些人有失智症，他們並未無視警告，只是無處可去。」

39歲墨西哥裔居民馬丁內茲(Samuel Martinez)表示，他與家人看到伊恩路線朝北前往坦帕(Tampa)時，誤以為安全了，但後來家裡進的水迅速上升，一家人只好到屋頂避難，最後在狂風中緊抓外牆才得以倖存。

每日郵報指出，另一位79歲居民表示，他在佛州生活30年，歷經數十個風暴，但從未遇過如此可怕的颶風。

美聯社報導，伊恩切斷水供應後，佛州醫院協會(Florida Hospital Association)會長瑪麗·梅修(Mary Mayhew)表示，邁爾斯堡有一個大型醫療系統，旗下各間醫院均缺水，29日陸續疏散逾1200名住院病患至其他醫院，壓迫其他醫院的醫療能量。

HCA佛州福塞特醫院(HCA Florida Fawcett Hospital)四樓部分屋頂遭強風掀翻，醫院只好將病患疏散至兩個樓層，其中還有加護病房內需戴呼吸器的病患。

卡拉斯站在麥爾斯堡被洪水泡過的屋子，無語問蒼天。（Getty Images）
卡拉斯站在麥爾斯堡被洪水泡過的屋子，無語問蒼天。（Getty Images）

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