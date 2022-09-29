我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果拖累大盤 史指今年新低

拜登：絕不承認俄國對烏克蘭領土的主張

拜登宣布再提供8.1億元 助太平洋島國對抗氣候變遷

中央社／華盛頓29日專電

總統拜登（Joe Biden）今天首場太平洋島國峰會，宣布提供逾8億美元援助，供太平洋島國對抗氣候變遷、強化永續性發展，也宣布一系列外交舉措，盼拉近與太平洋島國關係。

為因應中國在太平洋區域影響力日增，拜登28至29日舉辦太平洋島國峰會，首次邀集14個太平洋島國領袖齊聚華府，包括今年稍早與中國簽署安全協議的索羅門群島，展現美國欲與該區域強化關係的決心。

峰會主秀今天下午在國務院登場，除萬那杜及28日剛選出新總統的諾魯外，其他12個太平洋島國皆派出首相或總統等國家領袖出席峰會。

拜登在會上致詞表示，未來數十年的世界歷史，很大一部分將聚焦印太區域，太平洋島國在形塑這個未來上扮演關鍵角色，這正是為何他的政府把強化與太平洋島國、「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）的夥伴關係視為優先事項。

拜登指出，為與全球夥伴更有效協調，更好地滿足太平洋區域人民的需求，美國在峰會期間發布首份為太平洋地區量身打造的新戰略，並作出額外具體承諾，盼協助改善太平洋區域人民的生活，對抗氣候變遷。

根據白宮提供的資料，過去10年來，美國已直接提供太平洋島國逾15億美元援助，現在將再提供超過8.1億美元額外援助計畫，其中包括1.3億美元對抗氣候變遷投資資金、5000萬美元經濟復甦援助等。

除此之外，拜登表示，美國也將針對太平洋島國採取一系列外交舉措，包括承認庫克群島（Cook Islands）及紐埃（Niue）為主權國家。

庫克群島與紐埃先前隸屬於紐西蘭，目前同為紐西蘭自由聯合（free association）的國家，擁有完整自治權利，與包含中國在內等數十個國家享有邦交關係；美國過去把庫克群島與紐埃視為自治領土，尚未與兩國建立邦交。

其他重大外交作為包括指派美國前駐斐濟、吉里巴斯、東加、諾魯大使利德（Frankie Reed）擔任首位美國對太平洋島國論壇特使、在太平洋島國增設外交使館等，美國國際開發總署（USAID）也計畫2023年9月前在斐濟開設太平洋區域辦公室。

在華府期間，太平洋島國領袖與多位美國高階官員有互動，包括氣候特使凱瑞（John Kerry）、國家海洋暨大氣總署署長史賓拉德（Rick Spinrad）、海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）等；他們也出席與眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及其他國會重量級人物的午宴。

太平洋島國領袖昨天也拜會副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），討論如何強化美國與太平洋區域的經貿往來；畢昂奇在會中宣布，美國計劃在今年年底前與太平洋島國建立「貿易投資對話」，尋求提升雙方貿易總額、滿足區域經濟投資需求的方案。

今天下午峰會結束後，拜登將邀請太平洋島國領袖前往白宮出席晚宴，並拍攝大合照留念。根據一名資深官員，這是許多太平洋島國領袖首次拜訪白宮。

拜登 氣候變遷 白宮

上一則

美國再度打擊伊朗石油出口 指定制裁2中企

延伸閱讀

拜登：絕不承認俄國對烏克蘭領土的主張

拜登：絕不承認俄國對烏克蘭領土的主張
韓總統尹錫悅失言風波延燒 執政黨控告MBC電視台

韓總統尹錫悅失言風波延燒 執政黨控告MBC電視台
又口誤？拜登致詞找已故國會議員 推特評論炸鍋

又口誤？拜登致詞找已故國會議員 推特評論炸鍋
拜登計畫擴大學校免費午餐 900萬兒童受惠

拜登計畫擴大學校免費午餐 900萬兒童受惠

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍