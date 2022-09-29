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美國再度打擊伊朗石油出口 指定制裁2中企

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
國務卿布林肯（Antony Blinken）。(路透)
國務卿布林肯（Antony Blinken）。(路透)

美國在試圖挽救2015年伊朗核子協議之際，今天對被控參與伊朗石化與石油產品交易的企業祭出制裁，其中包括一些中國和印度企業，藉此施壓德黑蘭（Tehran）當局。

路透社報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中表示，華府指定制裁中谷儲運舟山有限公司（Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd）和贏仕船務有限公司（WS Shipping Co Ltd）這兩家中國企業，以阻止規避伊朗石油和石化產品銷售制裁的行為。

布林肯指控，中谷儲運為伊朗石油經營一個商業原油儲存設施，贏仕船務有限公司則是為一艘運送伊朗石油產品的船隻擔任船舶經理人。

路透社無法立即聯繫上這兩家公司請求評論。

財政部也制裁其他多家企業，表示它們參與把數以億計美元的伊朗石化和石油產品賣給南亞和東亞用戶。

財政部在另一份聲明中說，這次行動鎖定阿拉伯聯合大公國、香港、印度的伊朗中間商和門面公司。

伊朗駐紐約聯合國使團未立即回應置評要求。

挽救核子協議的間接談判已然失敗。隨著恢復協議的前景變得黯淡，華府以出口伊朗石化產品為由，加強鎖定中國公司。

負責恐怖主義與金融情報業務的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中表示：「只要伊朗拒絕共同恢復完整履行『聯合全面行動方案』（JCPOA，通稱『伊朗核子協議』），美國就會繼續對伊朗石油和石化產品的銷售實施制裁。」

2015年的核子協議目的在防止伊朗發展核彈，當時列強同意對伊朗制裁鬆綁作為交換條件，並由聯合國監督伊朗的核子計畫。

但2018年5月，時任總統川普（Donald Trump）片面退出核協議、重啟全面性制裁；伊朗隔年跟著恢復提煉違反規定上限的高純度濃縮鈾，核協議瀕臨瓦解。

伊朗 石油 財政部

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