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拜登：絕不承認俄國對烏克蘭領土的主張

拜登：絕不承認俄國對烏克蘭領土的主張

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登(右)29日在美國與太平洋島國峰會致詞時表示，「美國絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張，所謂的公投是徹頭徹尾的騙局。」圖左為國務卿布林肯。美聯社
總統拜登(右)29日在美國與太平洋島國峰會致詞時表示，「美國絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張，所謂的公投是徹頭徹尾的騙局。」圖左為國務卿布林肯。美聯社

總統拜登29日在美國與太平洋島國峰會致詞時表示，「美國絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張，所謂的公投是徹頭徹尾的騙局。」

拜登23日發表聲明，稱全案為「騙局」（sham）。

拜登表示，公投是騙局，公投結果是莫斯科炮製的，代表烏克蘭人民真實意志的是他們為了維持國家獨立和捍衛自由所做出的犧牲。

拜登說，俄羅斯為了滿足總統普亭（Vladimir Putin）的帝國野心，而對烏克蘭實施的侵略，是明目張膽地破壞聯合國憲章，和主權與領土完整等基本原則。

國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表示，「這是俄羅斯對烏克蘭舉行的虛假公投。」這些公投只是要掩蓋掠奪烏國領土的企圖，公投結果並未反映烏國人民的意願，美國不會承認這些公投的合法性。

布林肯表示，美國將與盟國夥伴持續協助烏克蘭保衛領土，對抗俄國侵略；美國全心全意地支持烏克蘭團結、主權、獨立和領土完整。

克里姆林宮表示，普亭將於30日舉行簽署儀式，通過入俄公投的烏克蘭盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱和赫爾松等4州首長簽署條約併入俄國，普亭預計發表重大談話。

公投 烏克蘭 拜登

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