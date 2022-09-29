中俄7艘軍艦通過鹿兒島大隅海峽 日本警戒監控

日本 防衛省今天表示，中國與俄羅斯 海軍共7艘艦艇於28至29日之間，結隊穿越日本鹿兒島縣的大隅海峽，朝東海航行。日本密切關注，並進行警戒監控。

日本朝日新聞報導，日本防衛省（國防部 ）表示，中國的飛彈驅逐艦等3艘艦艇，及俄羅斯的驅逐艦等4艘艦艇合計7艘艦艇在日本海參加軍事演習後，通過北海道北部的宗谷岬，然後繞行日本列島半周。

上一次中俄艦艇共同航行是去年10月，這次是第2次。日本研判，中俄正加速合作。

日本防衛省指出，這7艘中俄艦艇當中的6艘於9月3日航行在北海道西側的日本海。4日穿越北海道北側的宗谷岬。俄羅斯的一艘驅逐艦則是持續參加在鄂霍次克海周邊舉行的「東方-2022」（Vostok-2022）聯合軍演。

報導說，後來這7艘中俄軍艦在太平洋上會合，但26至27日之間，中俄軍艦分別在日本的太平洋現蹤。之後再度會合，27日上午9時（美東時間26日晚上8時）在高知縣室戶岬的南南東約260公里處航行。28至29日之間，穿過鹿兒島縣大隅海峽後，在東海組隊航行。

日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）山崎幸二今天在例行記者會上表示，中俄海軍的合作更勝以往，日本持續密切關注，進行警戒監控。