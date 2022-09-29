我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解凍格陵蘭／暖化蝕冰原 雪橇犬30年少一半 多被安樂死

搭山林小火車賞楓兼懷舊 別有樂趣

因應東亞情勢 日美韓時隔5年實施日本海聯合軍演

中央社東京29日綜合外電報導
在釜山港的美國航艦雷根號。（美聯社）
在釜山港的美國航艦雷根號。（美聯社）

日本海上自衛隊今天宣布，日美韓3國海軍艦艇9月30日將在日本海舉行聯合訓練。面對反覆試射彈道飛彈北韓等情勢，研判此次聯合訓練意圖強調3國合作關係。

日本放送協會（NHK）報導，這次是日美韓繼2017年12月以來，再度在日本海實施聯合訓練；訓練項目包括因應水下潛航潛艦等。

海上自衛隊表示，這次聯合訓練將派遣一艘護衛艦參加；美方則派出雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）及潛艦等5艘艦艇；韓國海軍派遣一艘驅逐艦參加。

海上自衛隊表示，聯合訓練是「為實現自由且開放的印度太平洋強化合作」，不過，研判還有因應北韓、中國及俄羅斯等，強化日美韓合作的意圖。

北韓對美韓到今天為止的聯合訓練強烈反彈，已分別在9月25日及28日試射彈道飛彈。

另外，截至9月27日止，海上自衛隊確認中國海軍與俄羅斯海軍艦艇經日本近海伊豆群島附近太平洋海域朝西航行，正持續進行警戒及監視任務。

時事通信社報導，如果單就日美韓進行聯合反潛訓練來看的話，則是2017年4月後時隔約5年半再度舉行。

韓國海軍表示，面對提升潛射彈道飛彈（SLBM）能力的北韓潛艦所帶來威脅，3國聯合訓練將強化因應能力。反潛訓練預料將進行潛艦偵測、分類及循跡等演練科目。

韓國聯合新聞通訊社日文網報導，韓國將派遣排水量4400噸的文武大王號驅逐艦、美國將派遣排水量10萬3000噸的雷根號航空母艦等艦，及日本將派遣排水量5100噸朝日號護衛艦參加聯合訓練。

日本 北韓 彈道飛彈

上一則

冰封記憶／峽灣漂垃圾 塑膠微粒降落冰原

下一則

中俄7艘軍艦通過鹿兒島大隅海峽 日本警戒監控

延伸閱讀

5天內第3次 北韓又試射飛彈 南韓軍方正分析各項數據

5天內第3次 北韓又試射飛彈 南韓軍方正分析各項數據
世銀下修東亞今年經濟成長

世銀下修東亞今年經濟成長
援助北韓物資？中外交部證實中國通往北韓鐵路貨運重啟

援助北韓物資？中外交部證實中國通往北韓鐵路貨運重啟
中國防疫放寬？恢復與北韓跨境貨運列車營運

中國防疫放寬？恢復與北韓跨境貨運列車營運

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元

房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光