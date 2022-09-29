美國候選人大勝俄國 當選國際電信聯盟新秘書長

美國候選人鮑丹-馬丁(圖)今天以壓倒性票數擊敗俄羅斯對手伊斯梅洛夫，當選聯合國旗下國際電信聯盟（ITU）新任秘書長。美聯社

美國候選人鮑丹-馬丁今天以壓倒性票數擊敗俄羅斯 對手伊斯梅洛夫，當選聯合國 旗下國際電信聯盟（ITU）新任秘書長。這也測試出仍與俄國站在同一邊的國家還剩多少。

法新社報導，根據國際電信聯盟（International Telecommunication Union，ITU）的聲明，鮑丹-馬丁（Doreen Bogdan-Martin）以139票對25票的懸殊差距，贏過俄羅斯前電信部副部長伊斯梅洛夫（Rashid Ismailov）。她也因此成為ITU的首位女性秘書長。

路透報導，由於有跡象顯示，俄羅斯侵略烏克蘭 7個多月後，國際決心正在動搖，因此這場在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的國際電信聯盟秘書長選舉，被視為西方努力在聯合國內外交孤立俄羅斯的重要成果指標。

國際電信聯盟老將鮑丹-馬丁在勝選演說中表示：「我為了這一刻努力了30多年。」她承諾要凝聚團結、致力改善數位連線。

總部位於瑞士日內瓦的國際電信聯盟成立於1865年，原始目的是要克服電信系統在跨國時中斷的問題，時至今日它的任務依舊相似，也就是確保民眾和企業的國際通訊。

除此之外，在替人工智慧（AI）等各項新科技設定標準上，國際電信聯盟也扮演關鍵角色。