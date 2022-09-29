我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭山林小火車賞楓兼懷舊 別有樂趣

快看世界／丹麥節能新方式：暖氣調低 給員工發毯子

美國候選人大勝俄國 當選國際電信聯盟新秘書長

中央社日內瓦29日綜合外電報導
美國候選人鮑丹-馬丁(圖)今天以壓倒性票數擊敗俄羅斯對手伊斯梅洛夫，當選聯合國旗下國際電信聯盟（ITU）新任秘書長。美聯社
美國候選人鮑丹-馬丁(圖)今天以壓倒性票數擊敗俄羅斯對手伊斯梅洛夫，當選聯合國旗下國際電信聯盟（ITU）新任秘書長。美聯社

美國候選人鮑丹-馬丁今天以壓倒性票數擊敗俄羅斯對手伊斯梅洛夫，當選聯合國旗下國際電信聯盟（ITU）新任秘書長。這也測試出仍與俄國站在同一邊的國家還剩多少。

法新社報導，根據國際電信聯盟（International Telecommunication Union，ITU）的聲明，鮑丹-馬丁（Doreen Bogdan-Martin）以139票對25票的懸殊差距，贏過俄羅斯前電信部副部長伊斯梅洛夫（Rashid Ismailov）。她也因此成為ITU的首位女性秘書長。

路透報導，由於有跡象顯示，俄羅斯侵略烏克蘭7個多月後，國際決心正在動搖，因此這場在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的國際電信聯盟秘書長選舉，被視為西方努力在聯合國內外交孤立俄羅斯的重要成果指標。

國際電信聯盟老將鮑丹-馬丁在勝選演說中表示：「我為了這一刻努力了30多年。」她承諾要凝聚團結、致力改善數位連線。

總部位於瑞士日內瓦的國際電信聯盟成立於1865年，原始目的是要克服電信系統在跨國時中斷的問題，時至今日它的任務依舊相似，也就是確保民眾和企業的國際通訊。

除此之外，在替人工智慧（AI）等各項新科技設定標準上，國際電信聯盟也扮演關鍵角色。

俄羅斯 聯合國 烏克蘭

上一則

中日建交50周年 習近平岸田文雄互致賀電

延伸閱讀

芬蘭9/30起正式關閉邊境 禁止俄羅斯遊客入境

芬蘭9/30起正式關閉邊境 禁止俄羅斯遊客入境
在俄美公民恐被徵召 白宮呼籲快離開

在俄美公民恐被徵召 白宮呼籲快離開
87%至99%同意 烏4區入俄公投過關 美歐斥偽不承認

87%至99%同意 烏4區入俄公投過關 美歐斥偽不承認
不想上戰場打仗 俄國男子求朋友「踩斷小腿」影片瘋傳

不想上戰場打仗 俄國男子求朋友「踩斷小腿」影片瘋傳

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元

房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元
北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光