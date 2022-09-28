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美再推11億元軍援烏克蘭 含18套海馬士 金額累計162億

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。（美聯社）
高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。（美聯社）

美國官員今天說，美方再推出11億美元軍援案，協助烏克蘭對抗俄羅斯，包括18套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）和隨附彈藥、各式反無人機系統和雷達系統等。

路透社報導，一名國防高階官員在電話會議上告訴記者，國防部宣布消息後，將展開採購流程，可在6至24個月內運交這些武器。

國會同意撥用的「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）資金，將可讓拜登政府自國防產業採購武器，而非取用美國現有武器庫存。

這項軍援案還包括約150輛車、40輛卡車和80輛用來運送重型裝備的拖車，以及2具追蹤無人機系統的雷達、20具多任務雷達戰術安全通訊和監視系統，和防彈衣、培訓保養及備件等。

高機動性多管火箭系統是由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造。

加上這項軍援，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今，美國對烏克蘭提供的安全援助金額累計達162億美元。

法新社提到，烏克蘭目前已部署16套高機動性多管火箭系統，一般認為這批武器在近期反攻俄軍的攻勢中發揮了關鍵作用。最新一批武器交貨後，烏克蘭將擁有34套這款武器系統。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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