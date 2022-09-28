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運輸部長ICAO發言挺台 外交部：首例、別具意義

中央社記者黃雅詩台北28日電
運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。美聯社
運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。美聯社

針對運輸部長布塔朱吉在本屆「國際民航組織」（ICAO）年會發言挺台，台外交部今天表示，這是自2009年政府開始推動參與ICAO以來，運輸部長首度在ICAO年會上發言支持台灣參與，別具意義。

外交部發言人歐江安向中央社表示，布塔朱吉（Pete Buttigieg）美東時間27日在加拿大蒙特婁舉行的「國際民航組織」第41屆年會中指出，美方相信所有國際民航重要的利益攸關者，尤其是管理重要空域者如台灣，均應獲機會有意義地參與ICAO工作。

歐江安說，這是自2009年政府開始推動參與ICAO以來，運輸部長首度在ICAO年會上發言支持台灣參與，別具意義。對於美國政府以公開、明確、有力的發言支持台灣參與ICAO，外交部表達誠摯感謝。

歐江安表示，近期中國在台灣周邊海空域進行軍事挑釁行動，已嚴重影響國際航路交通，危及區域穩定及全球民航安全，更凸顯讓台灣參與ICAO平台、與全球所有民航主管機關共同維護國際飛航安全的必要性與急迫性。

外交部再次呼籲ICAO正視國際飛航安全的實際需要，以及區域日益嚴峻的挑戰，接納台灣參與ICAO，共同為全球飛安貢獻專業與心力。

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