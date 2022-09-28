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伊恩颶風襲古巴導致全國停電 佛州嚴陣以待

中央社哈瓦那27日綜合外電報導
颶風伊恩（Hurricane Ian）今天侵襲古巴西部，所經之處一片狼藉，甚至造成全國停電。圖為古巴西部的皮那德瑞奧（Pinar del Rio）街上電線桿倒塌。美聯社
颶風伊恩（Hurricane Ian）今天侵襲古巴西部，所經之處一片狼藉，甚至造成全國停電。圖為古巴西部的皮那德瑞奧（Pinar del Rio）街上電線桿倒塌。美聯社

威力強大的颶風伊恩（Hurricane Ian）今天侵襲古巴西部，所經之處一片狼藉，甚至造成全國停電。伊恩接下來將往北直撲美國佛羅里達州，佛州如臨大敵。

古巴氣象研究所（INSMET）表示，伊恩颶風今早在古巴西部肆虐5個多小時，然後移向墨西哥灣的溫暖水域。

法新社影片顯示，古巴西部的皮那德瑞奧（Pinar del Rio）電線桿倒塌、街道淹水，損壞的屋頂碎片四散。

影片來源：youtube/WPLG Local 10

當地記者阿隆索（Lazaro Manuel Alonso）在社群媒體上引述自己70歲父親的話說：「滿目瘡痍，殘破不堪。這幾個小時真恐怖。什麼都不剩了。」

古巴當局才剛開始評估損失，但居民形容災情嚴重，並上傳街道淹水和路樹倒塌的照片到社群媒體。目前沒有傳出傷亡。

伊恩侵襲古巴時，美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）通報最大風速為每小時205公里，以衡量颶風強度的「沙費爾-辛浦森制」（Saffir-Simpson scale）來看，在最強為第5級的量表中屬於第3級。

美國國家颶風中心預期伊恩會在未來數小時內增強威力，接著侵襲佛州西岸，是「極其危險」的大型颶風，可能達到第4級。

路透報導，古巴的電網今晚徹底崩潰，伊恩肆虐後不久就全國停電。

古巴國營媒體提到，電力公司「電力聯盟」（Electric Union of Cuba）技術總監蓋拉（Lazaro Guerra）說，全國電力系統故障影響了基礎設施，部分原因與颶風有關。他說，電力聯盟會徹夜工作直到清晨，以便盡快恢復供電。

古巴的電網已有數十年歷史，亟需現代化，數月來一直處於岌岌可危的狀態，全國多數地區幾乎每天都會停電。

官員說，伊恩颶風使得電力系統終於不堪負荷，導致島上1130萬人口陷入黑暗。

圖為古巴首都哈瓦那遭颶風伊恩侵襲導致停電，人們用手電筒玩牌。美聯社
圖為古巴首都哈瓦那遭颶風伊恩侵襲導致停電，人們用手電筒玩牌。美聯社

古巴 颶風 社群媒體

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