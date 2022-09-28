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國防部：2021年阿富汗撤軍 美軍須為12平民死亡負責

中央社／華盛頓27日即時報導
根據國防部27日發布的報告，美軍必須為2021年在阿富汗執行任務時，非蓄意釀成的12名平民死亡負責。圖為一架美軍運輸機2021年8月16日停在阿富汗喀布爾機場。（美聯社）
根據國防部27日發布的報告，美軍必須為2021年在阿富汗執行任務時，非蓄意釀成的12名平民死亡負責。圖為一架美軍運輸機2021年8月16日停在阿富汗喀布爾機場。（美聯社）

根據國防部今天發布的報告，美軍必須為2021年在阿富汗執行任務時，非蓄意釀成的12名平民死亡負責。

報告顯示，五角大廈「估計，美國2021年的軍事行動導致大約12名平民喪生，大約5名平民受傷」。國會從2018年起要求軍方每年提交相關報告，其中部分列為機密。

根據報告公開部分，上述所有平民死亡事件都發生在阿富汗。

五角大廈已經承認，美國2021年8月從阿富汗倉皇撤軍期間，必須為同一家庭的10名成員喪生負責，其中包括7名兒童。

公開文件指出，一人死於1月8日美軍在赫拉特（Herat）的空襲行動，另一人死於8月11日在坎達哈（Kandahar）的戰事；美軍1月18日在坎達哈的行動也導致2名平民受傷。

此外，美軍也承認1月1日在索馬利亞庫約巴羅（Qunyo Barrow）執行攻擊任務時，造成3名平民受傷。

五角大廈也重新估算2018年至2020年的統計數字，確認有10人死亡和18人受傷，全都發生在敘利亞。

非政府組織定期彙整的評估報告顯示，美軍在衝突地區發動空襲造成的傷亡人數更多。

追蹤並羅列全球空襲死難平民的非政府組織Airwars在5月發布的年度報告中估計，美軍光是在敘利亞執行任務時，就釀成15至27名平民喪生。

在數度發生嚴重損害軍方聲譽的致命錯誤後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2022年1月敦促美軍採取更多措施，避免空襲行動造成平民傷亡。

奧斯汀在給軍方指揮鏈的備忘錄中指出，保護平民是一項「戰略和道德要求」。 ★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

阿富汗 五角大廈 國防部

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