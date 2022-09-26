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美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

中央社／安克拉治26日即時報導
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美國官員今天說，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦，後來發現，除了這艘巡洋艦外，還有中俄編隊。

這艘中國巡洋艦是在本月19日於阿拉斯加的吉斯卡島（Kiska Island）北方約138公里處航行。

美聯社報導，美方的「金波」（Kimball）巡邏艇後來發現還有另外兩艘中國船艦和四艘俄羅斯艦艇，包括一艘驅逐艦，全部編成一隊。

來自夏威夷檀香山基地、長127公尺的金波巡邏艇觀察到這些船打散編隊，分散開來。一架從科迪亞克（Kodiak）海岸防衛隊航空站出發的C-130力士型運輸機（C-130 Hercules）替金波巡邏艇提供空中支援。

第17海岸防衛轄區指揮官摩爾（Nathan Moore）說：「雖然編隊運作符合國際規範，我們仍會緊跟在旁，確保美國在阿拉斯加周圍海域的利益不受干擾。」

美國海岸防衛隊表示，「邊境哨兵行動」（Operation Frontier Sentinel）指導方針規定，當戰略競爭對手在美國水域內部或周圍運作時，美方也要在場。

金波巡邏艇會繼續監看這片水域。

美聯社向海岸防衛隊提出有關這次事件的問題，尚未獲得答覆。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）一個月前才針對中國對北極的興趣及俄羅斯在北極地區的軍事集結提出警告。

史托騰柏格說，俄羅斯成立了新的北極司令部，開設數百座新建和蘇聯時代舊有的北極軍事基地，包括深水港和機場。

他說，中國也自稱是「近北極」國家，打算建造全球最大破冰船。

史托騰柏格當時在造訪加拿大北部時說：「北京和莫斯科也都承諾強化在北極的實務合作。這構成了深化戰略夥伴關係的一部分，挑戰我們的價值觀和利益。」

這不是中國艦艇第一次駛近阿拉斯加水域。2021年9月，美國海岸防衛隊巡邏艇曾在白令海和北太平洋遇到中國船艦，有些距離阿留申群島（Aleutian Islands）僅約80公里。

俄羅斯 北大西洋公約組織 邊境

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