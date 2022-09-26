拜登上任後首例 馬克宏將對美國是訪問

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）伉儷將在12月1日造訪白宮。Getty Images

白宮 26日宣布，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）伉儷將在12月1日造訪白宮，且外交最高層級的「國是訪問」；這也是拜登 上任以來，首次有外國元首對美國進行國是訪問（state visit），白宮發言人稱這凸顯美法關係深厚持久。

拜登自2021年1月21日就任總統以來幾度出國訪問，但尚未舉行國是訪問；白宮直到今天才宣布首次外國對美國的國是訪問，對象是法國。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，馬克宏與第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）將在12月1日對美國進行國是訪問，拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）將在白宮接待，並舉行國宴。

尚皮耶表示，這將凸顯美法深厚且持久的關係，法國是美國最古老的盟友，有著共同的民主價值觀、經濟聯繫以及在國防和安全上的合作。

尚皮耶表示，拜登與馬克宏將在共同面對的全球挑戰和攸關雙邊利益的領域，討論美法持續緊密的夥伴關係。

尚皮耶也說，拜登和馬克宏在過去19個月以來有過數次交談，也見過幾面，包含上周在聯合國大會開會期間。

至於到現在才有第一場國是訪問，尚皮耶說，和新冠疫情有關，這讓很多實體活動都受影響。

國是訪問是外交最高層級的訪問，僅國家元首可用；官式訪問（official visit）接待外國元首或領導人，美國還設有官式工作訪問（official working visit）和工作訪問（working visit），凸顯訪問的功能性而非儀典，以及國家元首和領導人出於個人原因訪問美國的私人訪問（private visit）。

在美國，國是訪問必須由美國總統提出邀請，包含歡迎典禮、21響禮砲、國宴和檢閱儀仗等重要流程；川普也是在就任總統1年多後，首度接待來自馬克宏的國是訪問。

美中國是訪問的層級停留在2015年9月習近平訪美，由時任總統歐巴馬接待；以及時任總統川普在2017年11月訪問中國。