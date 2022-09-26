對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

澳洲目前現有的「柯林斯」級常規潛艇。圖為其中一艘行駛在雪梨港外，旁為一艘經過的渡輪。（路透資料照片）

為應對中共在太平洋地區不斷增長的影響力，美國政府正考慮加速美英澳核潛艇合作進程，將澳洲獲得首艘核潛艇的時間提前至2035年左右。中國常駐維也納代表團發言人就此回應，這是對國際防（核）擴散體系赤裸裸地蔑視和踐踏。

華爾街 日報24日報導稱，有西方官員當地時間23日表示，拜登 政府正考慮加快美國在澳大利亞建造首批核潛艇的進程，從而應對中國不斷增長的軍事實力。

對此，有澳媒稱澳在「奧庫斯（AUKUS ）」協議下儘快獲得核潛艇的緊迫性。

報導稱，美國牽頭的「美英澳核潛艇計畫」旨在2030-2039年中期為澳大利亞提供首批核動力艦隊，同時通過長期努力使澳大利亞有能力在本國建造核動力潛艇。

但是，華爾街日報同時指出，該核潛艇計畫面臨著諸多挑戰。目前，美國需要花費數十億美元來提高核潛艇生產能力，預計澳大利亞將為此做出「貢獻」。

報導稱，拜登政府已經提議在未來花費大約24億美元，其中包括國會正在審議的2023財政預算中的7.5億美元，用於提高美國潛艇的製造能力。不過，這一核潛艇計畫尚未得到正式批准，最終推行的決定可能要到明年3月做出。

美英澳領導人去年9月15日高調宣布三國決定組成AUKUS新安全聯盟。作為該聯盟的先行合作示範項目，美英將向澳提供核潛艇技術，助其組建核潛艇編隊。美英澳試圖在印太地區「建立新的安全夥伴關係」，並以澳大利亞能夠建造其第一艘核潛艇為安全保障。

環球時報報導，中國常駐維也納代表團發言人就此表示，美方無視國際社會對三國核潛艇合作問題的嚴重關切，一意孤行甚至妄言加速推進，是對國際防擴散體系赤裸裸地蔑視和踐踏。中方已多次明確指出，三國核潛艇合作違反《不擴散核武器條約》、違反機構全面保障監督協定及附加議定書，是披著「海軍動力堆」外衣的核擴散行徑。