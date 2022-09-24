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俄羅斯外長聯大演說 批美國在台灣周邊「玩火」

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俄羅斯外長聯大演說 批美國在台灣周邊「玩火」

中央社／紐約24日電
俄羅斯外長拉夫羅夫在紐約舉行的聯合國大會發表演說。（路透）
俄羅斯外長拉夫羅夫在紐約舉行的聯合國大會發表演說。（路透）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天在紐約舉行的聯合國大會發表演說，嚴詞批評華盛頓，並指責美國在台灣問題上「玩火」。

路透報導，拉夫羅夫在聯合國大會（UN General Assembly）上說，美國正試圖「征服」亞洲地區，並批評華府欲在印太地區組成「封閉式」國家集團。

他指出，「他們在台灣周圍玩火。最重要的是，他們還承諾向台灣提供軍事支持。」

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初不顧北京警告訪台後，中國連日在台灣周邊舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。

拜登總統此後也公開表明，美國會在中國以武力犯台時出兵協防台灣，被認為打破美方數十年來對台海衝突不在事前宣示是否介入的「戰略模糊」策略。

在台灣問題上，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一向明確支持中國。普亭上周重申，「我們打算堅定支持『一個中國』原則，我們也譴責美國及其附屬國在台灣海峽的挑釁行為。」

在演說中，拉夫羅夫還指責華府試圖透過制裁「把整個世界變成自己的後院」。他痛批，美國的行為是「純粹、徹底的獨裁，或者可說是企圖實施獨裁」。

普亭 俄羅斯 華府

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