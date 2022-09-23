繼拜登之後 歐盟主席在聯大演說：支持台海穩定

歐洲理事會主席米歇爾23日在聯合國大會演說表示，支持台海穩定。(美聯社)

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）23日在聯合國大會演說表示，支持台海穩定，支持一中原則，但不會無視北京侵犯人權；米歇爾是繼美國總統拜登 後，本屆第二位在大會為台海問題執言的領導人。

拜登21日在聯大演說時，提及維持台海的和平穩定，他重申「一個中國」政策，不尋求與中國對抗或冷戰，會繼續為以和平方式解決衝突而奮戰。

這是拜登在第四度捍衛台灣說後，首度對外重申美國對台政策；拜登也是1971年到現在，首位在聯大演說時談及台海和平議題的美國總統。

米歇爾23日在聯大演說一開始就談論俄羅斯 侵略烏克蘭，批評這是一場造成糧食和能源短缺、由武裝暴力和惡毒謊言構成的戰爭，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一年前的聲明宣稱烏克蘭屬於俄羅斯，烏克蘭不是一個國家，沒有人會被愚弄，這也不是他們辦個虛假公投就可以改變的。

米歇爾花費不少篇幅談論俄羅斯，接著提到歐盟 和全球各國展開的合作，並談到中國。

「希望包含中國在內的崛起中國家，能共同真誠致力和平與發展，我們倡議海上安全，我們支持台海穩定，我們支持一中原則，但我們不會對（北京）在新疆和香港地區的人權侵害問題視而不見。」米歇爾說。

歐盟近年來對中國的態度越發強硬，如今將中方視為高度敏感的台海議題端上聯合國大會講台，不過也只是談到並未深入論述立場。

米歇爾前年在聯大演講時回應美中競爭站哪邊的問題，他說，歐美關係歷久彌新；歐盟並不認同中國用來建構政治和經濟制度的價值觀，歐盟不會停止關切中國人權問題，不過中國仍是重要合作夥伴。

拜登日前在專訪時提及若中國進犯台灣，美軍會出面捍衛；他日前在聯大演說後半段，提到美國的「一個中國」政策，並重申對台海的主張，但並未有突出的說法。

歐盟則是在談到台海議題後，緊接著「一中原則」，並點名關切中國人權問題。