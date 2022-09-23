我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率升+匯市亂 道指跌破3萬點

快看世界／巴拿馬推未來感外觀漂浮屋 輕奢又環保

烏外長：王毅指中國尊重烏克蘭領土完整反對動武

中央社北京23日電
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。美聯社
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。美聯社

烏克蘭外交部長庫列巴今天透過推特表示，他會見了中國國務委員兼外交部長王毅，並指王毅表示，中國尊重烏克蘭的主權和領土完整，並反對使用武力作為解決分歧的方式。

庫列巴（Dmytro Kuleba）是在美東時間上午4時1分，在自己的推特（Twitter）帳號公布這一消息，並附上他與王毅佩戴口罩握手的側身照，背後並有烏克蘭及中國國旗。

庫列巴及王毅目前都在紐約，出席聯合國安理會召開的烏克蘭問題外長會議。雖然庫列巴未說明與王毅會見的地點，但研判兩人應是在場邊舉行會見。

截至目前，中國媒體並未報導庫列巴與王毅單獨會見的任何消息，僅有新華社提到，王毅22日在這場外長會議上提出「四點主張」，並強調當務之急是當事方儘快恢復對話。

另外，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上，針對烏克蘭「目前不受政府控制的地區」計劃組織「全民公投」表示，中方始終主張各國主權、領土完整都應該得到尊重，「聯合國憲章」的宗旨和原則都應該得到遵守，但各國「合理安全關切都應該得到重視」。

汪文斌說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方呼籲相關各方透過對話協商妥善解決分歧，願同國際社會一道，繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

王毅 烏克蘭 聯合國

上一則

賀錦麗將訪日韓 台海和平穩定成會談議題

延伸閱讀

美中外長聯大場邊會談 布林肯強調台海和平穩定重要性

美中外長聯大場邊會談 布林肯強調台海和平穩定重要性
中國外長王毅會俄外長 促烏克蘭和談

中國外長王毅會俄外長 促烏克蘭和談
周五聯合國大會 布林肯將和中國外長王毅會面

周五聯合國大會 布林肯將和中國外長王毅會面
烏克蘭局勢 王毅：中方不袖手旁觀 當務之急是停火止戰

烏克蘭局勢 王毅：中方不袖手旁觀 當務之急是停火止戰

熱門新聞

新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
英國女王的國葬，誰沒有被邀請？圖為女王的靈柩停在國會大廈西敏宮內的西敏廳，供大眾瞻仰致哀。(美聯社)

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

2022-09-16 16:28

超人氣

更多 >
報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因
又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元
中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年