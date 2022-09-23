我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率升+匯市亂 道指跌破3萬點

快看世界／巴拿馬推未來感外觀漂浮屋 輕奢又環保

賀錦麗將訪日韓 台海和平穩定成會談議題

記者張文馨／華盛頓即時報導
副總統賀錦麗。路透
副總統賀錦麗。路透

副總統賀錦麗（Kamala Harris）將代表總統拜登出席日本前首相安倍晉三的國葬典禮，拜登政府資深官員23日在一場背景簡報會主動預告，賀錦麗與日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅會晤時，都將討論到維持台海和平穩定、促進自由開放印太的重要性等一系列重要區域及全球議題。

根據規畫，賀錦麗26日抵達東京，將與岸田文雄舉行雙邊會談，並在晚間參加由岸田文雄作東的晚宴，資深官員表示，這些安排凸顯美日關係親密無間。

賀錦麗將在27日和同樣來參加葬禮的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），以及南韓總理韓惪洙分別舉行會談，討論印太事務；接著賀錦麗會率領代表團參加安倍國葬，讚揚安倍的貢獻成就並表達哀悼。

到了28日，賀錦麗會在東京邀集日本半導體業者，討論拜登剛剛簽署的晶片法案，這部法案除了強調美國製造，還將投資供應鏈韌性與研發，美國和盟友夥伴將共同受惠。

賀錦麗還規畫到日本橫須賀海軍港口，登上美國海軍神盾級驅逐艦霍華德號（USS Howard，DDG-83），聽取指揮官簡報。

賀錦麗預計29日訪南韓首爾，與尹錫悅舉行雙邊會談，討論美韓同盟與北韓威脅，討論台海和平穩定重要性，以及討論美韓經濟與科技夥伴關係等一系列區域和全球議題。

資深官員表示，台海議題最近成為焦點，美國已清楚表達對中國在台灣周圍作為的關切；美國的立場很明確，其中一個面向正是與盟友夥伴共同合作的重要性，很清楚地，日本和南韓在此議題上有著高風險。

「我認為我們和夥伴是高度一致的。」資深官員表示，賀錦麗將和日韓領導人討論最新情勢發展。

資深官員也說，拜登5月訪日時正面肯定美軍將會協助面對中國侵略的台灣，美國的立場也很明確，對台政策不變，美國有著「一個中國」政策，且美國反對片面改變現狀；對美國來說，和盟友夥伴在這項議題上保持一致是重要的。

賀錦麗 日本 拜登

上一則

TikTok前高層透露辭職原因 不滿聽命於字節跳動

下一則

烏外長：王毅指中國尊重烏克蘭領土完整反對動武

延伸閱讀

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
尹錫悅出言不遜爭議 澄清指韓而非美國會

尹錫悅出言不遜爭議 澄清指韓而非美國會
麥克風未關 尹錫悅罵美國議員白癡 南韓反對派議員批污辱國家門面

麥克風未關 尹錫悅罵美國議員白癡 南韓反對派議員批污辱國家門面
首位華裔女性 聯邦參院通過潘愉接DC巡迴上訴法院法官

首位華裔女性 聯邦參院通過潘愉接DC巡迴上訴法院法官

熱門新聞

新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
英國女王的國葬，誰沒有被邀請？圖為女王的靈柩停在國會大廈西敏宮內的西敏廳，供大眾瞻仰致哀。(美聯社)

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

2022-09-16 16:28

超人氣

更多 >
報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因
又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元
中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年