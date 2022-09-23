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普亭隱晦威脅動用核武 白宮批危險先例、必須認真對待

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭，攝於22日。(路透)
俄羅斯總統普亭，攝於22日。(路透)

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）告訴BBC，美方正「認真」對待俄羅斯總統普亭日前發出的隱晦威脅，即動用核子武器防衛烏克蘭的佔領區。

普亭總統21日警告，俄羅斯在領土完整受到威脅時，會動用其掌握的一切手段來保護國土，「我不是在恐嚇」。在此同時，俄軍局部佔領的盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱和赫松等烏克蘭4州啟動加入俄羅斯的快速公投，被烏克蘭與其盟友抨擊為假投票，旨在為非法兼併偽造合法性。

柯比指出，美國沒有改變「戰略威懾態勢」（Strategic deterrent posture），但普亭的講話不負責任。他說，「在戰爭的情況下，普亭先生會用這種修辭是危險的先例。顯然，他在烏克蘭境內輸了」。

柯比告訴記者，「我們認真對待這些言論，我們必須認真對待這些威脅，我們確實如此」，又稱美方「一直盡我們所能監控他的核武能力，我可以告訴你，我們沒看到任何跡象顯示，我們必須改變我方目前的戰略威懾態勢」，還駁斥了俄羅斯兼併烏克蘭更多區域的計畫，「不過是普亭試圖通過政治與選舉問題取得進展的計謀，這是他無法武力取得的」。

柯比表示，「但這是行不通的，沒有人會承認的。所需發生的是普亭先生必須離開烏克蘭，他必須停止這場戰爭」。

普亭 烏克蘭 柯比

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