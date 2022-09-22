普亭又亮核武牌「強調非虛張聲勢」 學者酸吹牛

俄國總統普亭在21日的全國演說中暗示不排除使用核武，升高全球緊張態勢。圖為俄國試射洲際彈道飛彈資料照片。（美聯社）

普亭 21日又亮出俄國 的核武牌，還強調不是虛張聲勢，但他到底是否在恫嚇，也讓烏克蘭 和西方國家為了該如何準確判斷而大傷腦筋。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，蘇格蘭聖安德魯斯大學戰略學教授歐布萊恩( Phillips O'Brien)說，普亭只是想讓大家「以為」他會升高核戰威脅，「我不認為這表示他會比過去更可能付諸行動。」

普亭2月對烏克蘭發動「特別軍事行動」時，就曾警告「誰敢干預，誰就要面對俄國強大的核武力量」；但如今情勢已大不同，俄軍在戰場節節敗退，士氣低落，國內的批評之聲和抗議更讓他難堪；急於取得戰果的普亭，不但再度亮出核武牌，還徵召後備軍人，策畫在占領區舉辦「與俄羅斯合併」公投。

倫敦國王學院專研戰爭的學者克拉克(Michael Clarke)說，因為普亭在軍事上輸了，就在政治上加碼賭一把。克拉克認為擴增俄羅斯領土只是普亭嚇唬西方的把戲，因為俄國的核武原則向來都是僅用於防衛國土，因此，他說「不是虛張聲勢」，其實就是在吹牛。

報導指出，普亭21日對全國演說中談到動用核武時，提到為了保衛俄國「領土完整」，似乎符合俄國存亡面臨直接威脅時，可動用核武的「國策」，領土完整的定義卻很曖昧。

普亭在戰事仍在進行期間，擴大動用核武的條件，同時準備兼併俄軍占領區，形同將自己「逼入死胡同」；歐布萊恩說，就算烏東、烏南人民通過公投，烏軍卻持續進軍「失土」，普亭將被迫作出要不要立即反攻的抉擇；他說，普亭撂盡狠話，不見得是明智之舉。

不過，歐布萊恩認為，鑒於莫斯科核武庫存量之大，普亭的狠話還是要嚴肅以對，但也不必認真到「世界末日就要來了」的地步。

倫敦智庫Chatham House俄國專家暨資深顧問翟爾斯(Keir Giles)認為，普亭再度祭出核戰威脅，不無嚇阻西方國家勿再提供精密武器給烏克蘭之意；翟爾斯說，削弱國際社會對烏克蘭的支持，也是普亭的「求勝」之方。