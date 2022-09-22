普亭升級烏克蘭戰爭 分析：中國尷尬相挺

即使俄羅斯 總統普亭 決定對烏克蘭增兵，即使他作出的核威脅給莫斯科和北京 那「沒有止境」夥伴關係造成壓力，專家認為，中國國家主席習近平仍不太可能棄這個「老朋友」於不顧。

路透報導，中國拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭，呼籲對話和透過和平手段解決問題。專家表示，儘管立場尷尬，中國仍將堅持下去。

中國外長王毅在紐約的聯合國大會場邊告訴俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov），中國將堅守「客觀」、「公正」立場。

對西方的不信任，把習近平和普亭（Vladimir Putin）綁在一起，兩人近年來關係益形密切。俄羅斯對烏克蘭展開侵略前數日，雙方才又再次確認彼此的夥伴關係。但是與此同時，北京也小心翼翼，避免對莫斯科提供任何可能引發西方制裁的直接物資援助。

習、普上週在烏茲別克會面時，普亭承認存在一些限制，強調習近平對烏克蘭情勢有疑慮和關切，並且稱許對方採取「平衡」立場。

北京智庫「全球化智庫」創辦人王輝耀指出：「看不出會提出什麼不同的新立場…中國不支持戰爭、不支持衝突，這一點從一開始就非常明確。」

俄羅斯以「特別軍事行動」形容對烏克蘭所為，強調是要降低對方的軍事能力、根除所謂危險民族主義者。

俄軍正試圖扭轉近日在烏克蘭戰場的挫敗。分析認為，儘管中國可能希望戰爭期間縮短，但是普亭的作戰行動不太可能顧慮到北京，也不會改變兩國關係的實質性質，決定性因素還是在於地緣政治，這包括北京和華府間的競爭關係。

中俄可能進一步拓展經濟合作。俄羅斯為了抵削歐洲聯盟禁令造成的損失，很可能對中國提供更多、更便宜能源，使得北京從中獲益。

英國倫敦大學亞非學院中國研究院長曾銳生說：「對習近平而言，要緊的是普亭不失敗，或不在這場侵略中留下可能對中國造成附帶損害的爛攤子，主要是在經濟方面。」

他強調：「把中國擺在第一，是習近平外交政策的基本趨動力。」

即使普亭的最新談話造成巿場動盪、引發西方強權譴責，中國官方媒體幾乎沒有加以報導。然而，類似中國推特的微博對此熱議，有人感到震憾、有人加以批評，也有人表達支持。而批評的言論沒有遭到網路審查移除。

中國國防和外交政策專家、澳洲雪梨大學副教授袁勁東指出，他預期中國會繼續在避免批評俄羅斯或公開展現對烏克蘭同情之間保持平衡，同時盡其所能地避免為普亭行動背書。

他說：「由於普亭宣布時（指普亭升級俄烏戰爭），他的國安顧問正在中國，中國可能向對方再次重申兩國關係的重要性，但也清楚向俄國表明，不要對中國懷抱不切實際的期待。」

他說：「此刻北京似乎選擇遠離因俄羅斯侵略而引發的亂局和日增危險。」