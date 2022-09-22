中俄外長會晤 王毅：無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利

中國國務委員兼外長王毅（左），21日在聯合國大會舉行期間與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右）會面。(取材自中國外交部)

中國國務委員兼外長王毅 21日在聯合國 大會舉行期間與俄羅斯 外交部長拉夫羅夫會面。王毅表示，俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮重要作用，無人可剝奪俄羅斯有關權利。

俄羅斯衛星通訊社報導，王毅形容拉夫羅夫是老朋友，並且兩人剛在烏茲別克撒馬罕才見過。

王毅表示，雖然聯合國位於美國，但聯合國本身屬於所有人。俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮其重要作用。沒有人可以剝奪俄羅斯這一權利。

王毅表示，他願與拉夫羅夫合作，落實兩國領導人上次會晤時達成的決定。他指，新冠疫情尚未過去，世界舞台正在發生深刻變化，在當前情況下，兩國必須加強協調與合作，共同應對挑戰，促進全球安全倡議，使世界秩序更加公正。

拉夫羅夫表示，中共20大將在不久後召開，相信將就國家與社會的進一步發展達成積極共識，並將就中國如何按聯合國憲章原則，繼續推動在國際舞台建立民主及公平的規則，達成一致決定。

中國外交部官網22日發布，雙方就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，中方將繼續秉持客觀公正立場，勸和促談，希望各方不放棄對話努力，堅持通過和談解決安全關切。拉夫羅夫闡明了俄方立場，強調安全不可分割，俄方仍願通過對話和談判解決問題。

雙方還就朝鮮半島局勢等交換了看法。