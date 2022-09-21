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駐韓美軍司令：正在準備應急計畫因應中國犯台

中央社首爾21日專電
駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）。Getty Images
駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）。Getty Images

韓媒報導，駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）表示，為因應中國犯台，正在制定從南韓向台灣提供防衛支援的應急計畫，這也是現任駐韓美軍司令首次提及駐韓美軍有必要因應中國入侵台灣。

位於華府的韓美研究所（ICAS）在當地19日舉行線上論壇，南韓東亞日報報導，拉卡梅拉在會中被問及中國犯台時若美軍介入，韓國將扮演什麼角色。他回應，身為司令官，正在計劃可以應對任何狀況的應急計畫。

根據韓聯社報導，拉卡梅拉表示尚未跟南韓方面具體討論過南韓軍隊是否會在台灣遭攻擊時出兵支援等問題，但他也說，地區內發生的狀況及影響會快速擴散至整個區域、甚至全世界，就如同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、烏克蘭戰爭等。

「我的任務就是守護朝鮮半島，維持東北亞的和平穩定與安全」。拉卡梅拉說，「就如同各位所知，司令官或領導人對任何事都必須準備應急計畫」。

他指出，影響不一定只侷限在單一區域，也可能有第2波、第3波後續，對中國犯台的可能後續影響也必須慎重考量。

對於美國議會及人民是否可能在台灣遭攻擊時，期待南韓軍隊介入，拉卡梅拉表示「不能否認」，但也說每個人都有主張個人意見的權利，最終是否出兵介入還是要由南韓自己決定。

拉卡梅拉提到，南韓現今的繁榮是建立在國際規範之上，「但我們的對手與敵人打算讓這樣的榮景開倒車」。他指出，俄羅斯、中國與北韓正在追求與目前完全不同的一套國際秩序，警告南韓對這些國際體制的威脅應時刻保持警戒。

拉卡梅拉也說，若希望維持東北亞和平繁榮，美韓同盟應從聚焦雙邊關係擴展至共同遏制北韓，維護以規範為基礎的國際秩序。

南韓 北韓 烏克蘭

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