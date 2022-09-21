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拜登UN演說罕見提台海和平穩定 重申一中政策

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登21日在聯合國大會演說。美聯社
總統拜登21日在聯合國大會演說。美聯社

美國總統拜登21日在聯合國大會演說時，罕見提及維持台海的和平穩定，仍重申「一個中國」政策，不尋求與中國對抗或冷戰，會繼續為以和平方式解決衝突而奮戰。

拜登在演說的後半簡短提及台海，但只是重申既有政策，並沒有特別突出的說法。

拜登日前在專訪時提及若中國進犯台灣，美軍會出面捍衛；如今他在聯合國大會上，提到美國的「一個中國」政策，並重申對台海的主張。

拜登表示，美國會繼續以和平方式解決衝突而奮戰，美國追求維持台海的和平穩定，遵循數十年來有助避免衝突的一中政策，並持續反對任何一方片面改變台海現狀。

拜登提到美中競爭時說，當美國應對不斷變化的地緣政治時，會持續扮演理性的領導者，不尋求衝突和冷戰，也不會要求任何國家在美國或其他夥伴之間選邊站。

拜登已經四度提及若中國進犯台灣，美軍會出面捍衛，被質疑美國放棄長久以來對台灣維持的「戰略模糊」政策；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）及印太事務總監坎伯（Kurt Campbell）分別重申美國對台灣的政策不變。

但拜登在聯大場合並未再出現「捍衛台灣」的說法，反而提到不尋求和中國對抗或冷戰。

拜登 聯合國 一中政策

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