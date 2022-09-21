德桑提斯「送無證客」搶走聲量 川普吃醋：我先想到的

佛州共和黨籍州長德桑提斯（左）把中南美洲的無證客用專機送到麻州引發政治波瀾，就連前總統川普都不高興了。圖為2020年7月川普總統邀請德桑提斯州長在白宮參加活動。(美聯社資料照片)

佛州共和黨籍州長德桑提斯 把中南美洲的無證客用專機送到麻州引發政治波瀾，就連前總統川普 都不高興了；不過，川普不滿的並非將無證客當作政治棋子的道德評斷，而是他認為德桑提斯搶走他的新聞焦點。

川普近期私下對親信抱怨，德桑提斯用私人飛機將大批無證移民送往麻州富人區瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)的作法讓他慍怒，自詡為「打擊無證移民司令」(undocumented-immigrant-basher-in-chief)的川普認為德桑提斯搶了他的鎂光燈。

滾石雜誌(Rolling Stone)引述兩位消息人士說法報導，川普私下對親信埋怨，德桑提斯試圖奪走聚焦川普的國內新聞輪播；川普抱怨共和黨保守派人士近期盛讚德桑提斯的移民政策，就連力挺川普的右翼媒體「福斯新聞」(Fox News)也將鏡頭轉向德桑提斯。

消息人士透露，川普主張將非法移民 送往他處的主意，是他先想到，而非德桑提斯。

兩度面臨彈劾的川普和佛州州長德桑提斯都還沒正式宣布是否參選2024年總統，但兩人都已在全國各地布樁。

川普仍是共和黨領袖和熱門人選，但德桑提斯也有相似的「讓美國再次偉大」(MAGA)號召與行動，且後者最近的民調紅火，尤其獲得保守派菁英的青睞。

大批無證移民被送往瑪莎葡萄園島之後，川普只有極少且小心翼翼地對此發表評論，且拒絕像向其他共和黨領袖一樣稱讚德桑提斯。

這與川普積極關注時事的敏銳個性背道而馳，他往往會很迅速、有力的回應新聞媒體頭條或爭議事件，主題囊括政治、法律、流行文化等，而今他選擇刻意忽略德桑提斯的作法顯得怪異。

川普在他自創的社群平台「真實社群」(Truth Social)上不忘宣揚他當年對庇護尋求者的嚴厲政策，日前並以一篇論述德桑提斯對抗川普風險的文章，警告德桑提斯收斂。