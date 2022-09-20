大逆轉…華裔教授陶豐被控中國間諜 罪不成立

堪薩斯大學的華裔化學工程教授陶豐。(美聯社)

堪薩斯大學(University of Kansas)華裔 研究員陶豐(Feng "Franklin" Tao)被控為中國政府擔任科技間諜 案，聯邦法官20日駁回陪審團4月判定四項定罪中的三項電匯欺詐罪，只維持一項「虛假陳述」定罪，並拒絕陶豐重新審判該罪名的要求。

前總統川普為打擊在美國大學及研究機構偷竊商業機密的中國經濟間諜活動，2018年啟動「中國行動計畫」(China Initiative)，約有 20多位華裔學者遭調查，陶豐是第一個受審案例。因遭致社會批評和起訴失敗，司法部 2月已結束此計畫。

原先三項電匯欺詐罪，陶豐可能面臨20年的監禁和25萬元電匯欺詐罰款。虛假陳述罪定罪，陶豐最高將面臨五年監禁；他的律師正在考慮下一步行動。聯邦司法部拒以置評。

現年50歲的陶豐被控在堪大工作期間非法隱瞞他的中國福州大學工作，陪審團4月判他犯下三項電匯欺詐罪和一項虛假陳述罪；但聯邦地區法官茱莉‧羅賓遜(Julie Robinson)裁定，聯邦檢察官未提供足夠證據支持電匯欺詐定罪。

羅賓遜表示，陶豐在2018年向堪薩斯大學提交了一份利益衝突聲明，沒有透露他在福州大學的活動，是虛假陳述，但沒有證據顯示他因這項工作收到金錢或財產，那是電匯欺詐定罪必須具備的條件。

陶豐的辯護律師澤登伯格(Peter Zeidenberg)聲明表示，辯護團隊很高興羅賓遜發現陶豐無意詐欺堪大或聯邦政府，陶豐是「堪大傑出研究員和獲獎教授」，「此舉有望直指『中國行動計畫』案件核心；政府在這類案件指稱，研究員未能披露與中國關係，構成聯邦撥款詐欺；但研究者其實已完成美國政府撥款交辦的所有工作，足令政府完全滿意。」

聯邦檢察官指控陶豐隱瞞了他在中國的工作，騙取堪薩斯大學、聯邦能源部和國家科學基金會提供的研究項目經費。陶豐為參與中國長江學者計畫，曾前往中國建立實驗室並為福州大學招聘員工，當時他告訴堪大校方他在德國。

但律師辯稱，陶豐只是「兼差」而已，他完成了堪大所有研究，在中國福州大學的工作也未得到報酬，並未違法。此外，陶豐在一些論文中曾列出他與兩所學校的關係，顯示他並未隱瞞；陶豐被捕前幾個月，堪大2019年4月還表揚了陶豐的研究工作。陶豐辯護團隊正考慮就虛假陳述定罪提出因應作法；該定罪可能被判處最高五年刑期。

陶豐生於中國，2002年移居美國，2014年8月開始在堪薩斯大學環境有益催化中心擔任終身副教授；該中心從事永續技術研究，以保護自然資源和能源。