為兒童免費供餐？ 明州47人詐紓困金2.5億 拿補助買房

明州非營利組織「養活我們的未來」涉嫌在疫情期間騙取2億5000萬元補助費，47人被起訴。(美聯社)

聯邦司法部 20日表示，明尼蘇達州非營利組織「養活我們的未來」(Feeding Our Future)涉嫌在新冠疫情 期間，以提供兒童免費餐點騙取聯邦補助經費達2億5000萬元，偵結後起訴47人，這是目前發現涉案金額最高的疫情紓困詐騙案。

華盛頓郵報報導，「養活我們的未來」負責人艾咪‧柏克(Aimee Bock)以約250家遍布全州的空殼公司和賄賂，偽造一份接受免費餐點的兒童名單並以假發票核銷，取得聯邦資金後，在明尼蘇達、紐約、土耳其、肯亞等地購買不動產、豪車、珠寶等奢侈品；承辦檢察官盧格(Andrew Luger)稱該組織的做法「無恥」。

協同調查的聯邦調查局(FBI)在檢方起訴後，局長雷伊(Christopher Wray)發表聲明表示「被告利用一項為明州 飢餓兒童於疫情期間提供免費餐點的補助計畫，為自己謀取私利」；司法部長加蘭德(Merrick Garland)也說：「明尼蘇達州補助款詐欺案是迄今為止疫情補助款的最大案件，司法部將繼續嚴格查緝類似非法行為並全面究責。」

「養活我們的未來」截至目前為止並未回應，也無法透過官方網站上列出的電話號碼與該組織聯繫；不過，根據法庭紀錄顯示，柏克在檢方調查期間否認該組織有任何違法行為，並指控明州教育廳對該組織的調查行為涉及「種族仇恨」。

華郵指出，2020年以來，國會通過5兆元的緊急開支，聯邦糧食援助計畫列居其中，目的是為了協助各地受疫情影響的兒童，另擺脫大蕭條以來最嚴重的經濟危機。但由於跟民間組織合作、由非營利組織向需要的兒童提供膳食，同時又缺乏實地查核機制，只須提交書面文件就可以向州政府核銷經費，很容易讓存心偽造發票及供餐記錄的人有機可乘。

以「養活我們的未來」的案子為例，非營利組織就是作為「中介人」，媒合州政府執行聯邦糧食援助計畫與有需求的兒童，除了膳食費用由非營利組織先行墊付、後依發票核銷以外，非營利組織還能獲得一筆行政經費；但查核機制鬆散，又涉及龐大金錢利益，檢調單位早就擔心會有人從中牟利，最終果然爆發此案。