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拜登簽署多項法案有助科技創新和投資 但不利企業獲利

編譯劉忠勇／綜合外電
白宮經濟顧問迪斯接受彭博新聞訪問時表示，降低通膨法、晶片暨科學法，以及基礎建設法都將開啟長達多年的公共支出承諾，也將吸引民間資金投入高回報的產業。（美聯社）
白宮經濟顧問迪斯接受彭博新聞訪問時表示，降低通膨法、晶片暨科學法，以及基礎建設法都將開啟長達多年的公共支出承諾，也將吸引民間資金投入高回報的產業。（美聯社）

拜登政府最近支持多項立法，短期有助緩和通膨壓力，長期則可吸引投資。不過，對美國企業獲利可能有負面影響。

白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）接受彭博新聞訪問時表示，降低通膨法、晶片暨科學法，以及基礎建設法都將開啟長達多年的公共支出承諾，也將吸引民間資金投入高回報的產業。他說，新法也會在未來3到12個月降低處方藥的成本，有利降低通膨。

多位產業界專家針對晶片暨科學法表示，美國提升國內半導體製造，有益美國本土在創新上的發展，確保科技新創公司在擴大新創技術時有資源可配合。相對地，依靠半導體穩定供應的新創公司可望吸引更多民間投資，因為晶片取得容易，不再受供應鏈中斷的影響。

主要投資晶片業的非營利的創投基金America's Frontier Fund創辦人Edlyn Levine在華爾街日報舉辦的CIO Network線上高峰會上說：「車庫裡有兩人總比一人好。」

創投基金Murray Hill 集團合夥人 Mike Burns在同一場論壇說表示，就人工智慧或量子運算等技術領先地位和中國大陸較勁來說，完全取決於半導體是否容易取得，「這是國家和經濟穩定的戰略問題」。

至於降低通膨法，摩根大通周二發布報告說，「依據我們的分析，降低通膨法對標普500指數每股獲利2013年的負面影響估計在4到5美元。」摩根士丹利所指的是標普500指數整體全年每股純益（EPS）所受的影響，而明年全年EPS預料遠超過200美元。

摩根大通說：「值得注意之處，這EPS下修主要是15%最低稅率和1%買回股票課稅造成的。」

晶片 投資 指數

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