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第七艦隊：美加軍艦聯袂例行性通過台灣海峽

中央社台北21日綜合外電報導
海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」。(路透資料照)
海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」。(路透資料照)

海軍第七艦隊在聲明中說，海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver），台北時間20日在符合國際法情況下聯袂例行性通過台灣海峽。

聲明中說，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。

聲明指出，兩艘軍艦在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。

聲明還說，兩艦一同通過台海，展現美國及其盟邦和夥伴對自由開放印太地區的承諾。

聲明表示，像這樣的合作，是我們達致地區安全與繁榮方法的核心。

有線電視新聞網（CNN）報導，兩艦是在拜登（Joe Biden）總統接受媒體專訪時再度提到美國將協防台灣後通過台海。

哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）18日播出拜登專訪。他在被問及若中國武力犯台，美軍是否會出兵協防台灣時果斷回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）。」

路透報導，近年來，美國軍艦一直執行例行性通過台灣海峽，有時英國和加拿大等盟邦軍艦也會例行性通過台海。

去年10月，美軍勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）也曾與加拿大皇家海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦「溫尼伯號」（HMCS Winnipeg）一同通過台海。

加拿大 拜登 哈利

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