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王毅會見季辛吉：當務之急是妥善管控台灣問題

記者林宸誼／即時報導
中國國務委員兼外長王毅（左），在紐約會見前國務卿季辛吉（右）。（取自中國外交部網站）
中國國務委員兼外長王毅（左），在紐約會見前國務卿季辛吉（右）。（取自中國外交部網站）

中國國務委員兼外長王毅，19日在紐約會見前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）時強調，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。

中國外交部官網20日發布，王毅表示，今年是尼克森（Richard Nixon）總統訪華和「上海公報」發表50周年，中美應該認真總結好50年交往的有益經驗。

王毅指出，中國對美政策保持連續性和穩定性，習近平主席提出中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，既是中美關係50年經驗的積累，也是下一步發展應共同遵循的基本原則。拜登（Joe Biden）總統也作出「四不一無意」的承諾，但美方的所作所為卻與此背道而馳。

王毅認為，美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷史，也不尊重自己。

王毅提到，季辛吉曾警示，中美關係已經處在「冷戰的山腳」。中美之間爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。美方應回歸理性務實的對華政策，回歸中美三個聯合公報的正軌，維護好中美關係的政治基礎。

王毅強調，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。裴洛西（Nancy Pelosi）眾議長竄訪台灣地區、美參議院審議「台灣政策法案」、有關協防台灣的言論，都嚴重挑戰中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基礎。

王毅指出，實現和平統一是中國的最大願望，也將為此盡最大努力。但必須看到，「台獨」越猖獗，和平解決台灣問題的可能性就越消減。中國有句老話：寧失千軍，不丟寸土。這就是中國人的意志和決心。如果觸犯「反分裂國家法」，中方必將依法採取堅決行動，捍衛國家的主權和領土完整。

王毅強調，要維護台海和平穩定，美方就應認認真真回歸一個中國本義，明明白白反對和制止「台獨」。

季辛吉回顧了當年與中國領導人達成「上海公報」的歷史經緯，表示應充分認識台灣問題對於中國的極端重要性，美中之間要對話而不要對抗，應打造和平共處的雙邊關係。

王毅 拜登 裴洛西

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