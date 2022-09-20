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拜登表態是新型態戰略模糊？專家：美中陷惡性循環

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統拜登四次表態協防台灣，引發他是否將改變美國戰略模糊政策的疑問。（美聯社）
美國總統拜登四次表態協防台灣，引發他是否將改變美國戰略模糊政策的疑問。（美聯社）

美國總統拜登18日上CBS「60分鐘」節目之前，任內已三次表示會保衛台灣抵抗中國武力入侵，每次幕僚都滅火表示，他並沒有改變美國長久以來戰略模糊的政策，但當拜登周日第四次做此宣示，幕僚再想自圓其說愈加困難。

拜登在60分鐘裡表達的立場很清晰，他說中國如果發動空前攻擊，美國會協防台灣。這番說法立即吸引全球媒體關注，雖然發言人仍堅稱對台政策未變，但因美國對中國在更廣泛領域的態度轉趨強硬，拜登談話很難不被視為要改變數十年來的戰略模糊政策。

這個後果很嚴重，外界都在問：拜登到底是想制定新政策或僅僅是表達他個人的信念。拜登甚至加碼說，應由台灣自己決定要不要獨立。美國向來並不支持台獨。

彭博資訊報導，一位要求匿名的知情人士，描述拜登的發言是對戰略模糊的新看法，重申美國現有政策，表明對台灣沒有正式的防務承諾，但也宣稱在特定情況下不惜一戰。

日經引述布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）報導，自美國眾院議長裴洛西8月訪台以來，北京和華府都對雙方的外交齟齬添柴加火，「都認為自己是在回應對方升級的舉動」，但在此同時，美國、中國和台灣都不想要衝突，「如果戰爭爆發，沒有人是贏家」。

亞洲協會政策研究院國際安全和外交部門副主任Daniel Russel說，美中各有經濟和其他問題，沒有哪一邊的領導人想要衝突，卻也都覺得不能示弱，雙方處於惡性循環，都覺得自己是受害者，而對方挑釁。他說，問題在於過去防範緊張升級的對話和機制「現在不管用了」，「意外可能很快變成危機，而危機可能導致衝突」。

拜登 眾院 北京

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