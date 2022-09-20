川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣

美國總統拜登偕同夫人吉兒19日參加了已故英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排（紅圈），引來前總統川普上社群媒體發文嘲笑。（翻攝自MAILONINE）

美國總統拜登 偕同夫人吉兒19日參加英國女王 伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排，引來前總統川普 的嘲笑，並稱自己如果還是總統，就會被移到更靠近2000名致哀賓客的前方。

每日郵報報導，因為國葬典禮的邀請僅限於現任國家元首，身為前總統的川普自然不在出席儀式的名單上，卻不妨礙他多次向女王表達了敬意，包括在每日郵報網站發表了一篇文章，讚揚女王的優雅、魅力與高貴。不過，他對國葬典禮的第一個反應，就是注意到拜登在西敏寺的座位是在波蘭總統杜達的後方。

據轉述，川普在自家社群媒體平台Truth Social寫道，「這就是美國在不過短短兩年內所發生的事情。不受尊重！然而，這是我們總統認識某些第三世界國家領導人的好時機」。他還表示，「如果我是總統，他們就不會讓我坐在後面，而我們的國家會跟現在大不相同！」

不過，每日郵報指出，美國總統在致哀賓客的座位並非預先計畫的政治決定，而是出自皇家禮節（Royal protocol）的決定。