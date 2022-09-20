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川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登偕同夫人吉兒19日參加了已故英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排（紅圈），引來前總統川普上社群媒體發文嘲笑。（翻攝自MAILONINE）
美國總統拜登偕同夫人吉兒19日參加了已故英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排（紅圈），引來前總統川普上社群媒體發文嘲笑。（翻攝自MAILONINE）

美國總統拜登偕同夫人吉兒19日參加英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排，引來前總統川普的嘲笑，並稱自己如果還是總統，就會被移到更靠近2000名致哀賓客的前方。

每日郵報報導，因為國葬典禮的邀請僅限於現任國家元首，身為前總統的川普自然不在出席儀式的名單上，卻不妨礙他多次向女王表達了敬意，包括在每日郵報網站發表了一篇文章，讚揚女王的優雅、魅力與高貴。不過，他對國葬典禮的第一個反應，就是注意到拜登在西敏寺的座位是在波蘭總統杜達的後方。

據轉述，川普在自家社群媒體平台Truth Social寫道，「這就是美國在不過短短兩年內所發生的事情。不受尊重！然而，這是我們總統認識某些第三世界國家領導人的好時機」。他還表示，「如果我是總統，他們就不會讓我坐在後面，而我們的國家會跟現在大不相同！」

不過，每日郵報指出，美國總統在致哀賓客的座位並非預先計畫的政治決定，而是出自皇家禮節（Royal protocol）的決定。

根據每日電訊報的報導，在伊麗莎白二世女王國葬典禮上，即使是來自較小或影響力較低的國家，但大英國協國家的政治領導人排位就是比世界其他國家領導人要前面。也因此，拜登伉儷被安排坐在歐洲國家皇室成員、約旦國王、日本天皇與皇后後方，就連加拿大總理杜魯多的位置都比他靠前。

美國前總統川普在自家社群媒體平台發文，嘲笑現任總統拜登與夫人吉兒出席伊麗莎白二世...
美國前總統川普在自家社群媒體平台發文，嘲笑現任總統拜登與夫人吉兒出席伊麗莎白二世女王國葬被安排坐在後方。但英媒指出，致哀賓客的座位是根據皇家禮節做出的決定。（翻攝自TRUTH Social）

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