國防部加強美中「國防供應鏈」脫鉤 用AI查原料源頭

國防部在得知洛克希德馬丁打造的F-35戰機含有在中國生產的金屬合金後，本月稍早停止收受新的F-35戰機。（美聯社）

華爾街日報報導，美國國防部 官員與國防業者主管表示，五角大廈 正加強要求美國國防業者的供應鏈 與中國脫鉤。

報導指出，美國國防部表示，已開始運用人工智慧（AI），優化分析美國國防承包商的飛機零組件、電子產品及原料，是否源自於中國等對手。這套「供應鏈照明系統」運用AI和其他工具，即時追蹤原物料來源。

在美國國防部與國會議員的鼓勵下，國防承包商已表示，正減少使用來自中國的為電子產品和特殊金屬，美國也正在開發新的稀土礦物處理設施。

五角大廈在制定政策與編列預算時，已明確指出中國迅速擴張的軍力為其主要威脅。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI），中國的國防預算從2021~2021年已攀增72%。

中國國防預算增加，也促使美國擴大支出開發長程飛彈和核能潛艦等高端武器，美國國防部高層也說，美國在衛星和飛彈等領域的長期技術優勢正在減弱，因此美國國防業者預期未來幾年的軍事預算將持續增加。

五角大廈高層說，仰賴中國供應鏈路板、或依賴俄羅斯供應鈦金屬，根本不合理，因為制裁或衝突可能切斷供應。近來台海緊張情勢升高，也已加劇美國軍方的不安。

美國國防部在得知洛克希德馬丁打造的F-35戰機含有在中國生產的金屬合金後，本月稍早停止收受新的F-35戰機。霍尼韋爾（Honeywell）近幾周向五角大廈揭露，該公司為戰機生產的引擎零組件，含有兩種來自中國、之後會轉為磁鐵的合金，並表示已經找到替代供應商，但未提供細節。

五角大廈採購主管Bill LaPlante表示，正在持續中的調查，預料將顯示使用來自中國的合金，不會影響F-35的安全與飛行價值，但這起事件也凸顯國防供應鏈的弱點。

五角大廈官員多年來都已認清，向中國取得原物料和微電子零組件，會使美國軍方的弱點增加，在前總統川普任內，這種疑慮更加廣泛，好幾份國防部研究都顯示美國國防武器更加仰賴中國和其他海外供應商。

國防部官員也說，新冠疫情暴露出供應鏈會變得多脆弱，即便是高階武器也是如此，也凸顯美國有多仰賴中國的原料和零組件，包括電腦晶片、稀土礦物、以及用於爆裂物的化學物質。顧問業者Govini的分析顯示，美國國防部的供應商中，中國業者的數量從2012~2019年暴增五倍多，達到655家。

國防部和產業主管說，一大憂慮是美國有80%的稀土元素依賴中國，這些稀土可用於生產武器導引系統、以及電動車電池等商業應用的的磁鐵。為了提振國內產量，五角大廈已授予Lynas稀土公司兩份合約，運用來自澳洲進口的礦物共同開發美國精煉廠。

Lynas執行長Amanda Lacaze說，目標是在2025年前在德州開設精煉廠。Lynas說，雖然這座精煉廠初期的稀土礦物來自澳洲，但未來也將從美國國內取得供應。

但國防承包商也說，供應鏈與中國脫鉤，將提高法遵成本、也花費時間。