習普會落幕 中俄隨即戰略磋商
中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭日前在上海合作組織峰會會晤（習普峰會）之後，中俄兩國高層昨起舉行戰略安全磋商和執法安全合作機制會議，兩國互動引起關注。
據中國外交部官網消息，外交部發言人毛寧昨宣布：「應中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中共政治局委員、中央政法委書記郭聲琨邀請，俄羅斯安全會議秘書帕特魯舍夫，於9月18至19日，赴中國舉行中俄第17輪戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第7次會議。」
另據俄羅斯衛星通訊社報導，帕特魯舍夫將與楊潔篪進行俄中戰略穩定磋商；與郭聲琨進行俄中公共安全、司法和治安磋商。
報導提到，帕特魯舍夫定期與中方高層會晤，他與楊潔篪在去年5月舉行的第16輪俄中戰略安全磋商後表示，莫斯科和北京擬加強雙邊關係，強化地區和全球安全，捍衛公正的世界秩序。
習近平與普亭在參加上海合作組織峰會之際，於9月15日在烏茲別克舉行面對面會晤。中俄元首上一次會面是在今年2月初、冬奧會開幕前在北京會面。中方官員當時曾形容中俄關系「上不封頂」。
這次習普峰會，也是2月下旬俄烏戰爭爆發後，兩人首次會晤。據路透報導，普亭在會晤中表明，理解習近平對烏克蘭局勢的「疑問和關切」，但讚許中方在衝突問題上「平衡」的立場。有分析認為，這代表普亭間接承認，北京對俄烏戰爭感到不安。
紐約時報引述「卡內基國際和平基金會」俄中關係專家加布耶夫說，他相信克里姆林宮很清楚北京能支持的限度，西方技術、市場、資金對中方至為重要，這是為何習近平不準備加大挺俄力道，因怕引來西方制裁。
據觀察者網報導，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文認為，中俄關係與中美關係，對中國未來都很重要，但現在的側重點不一樣。「努力搞好中美關係，關乎中國是否能夠更好地發展下去；但努力搞好中俄關係，關係中國是否能夠更好地生存下去。」
他表示，近年來，在外部的西方壓制、內部的資源短缺等情況下，中俄關係的優先性明顯在提升；經俄烏1役，加之中美貿易戰、科技戰，中美俄都在重新認知本國的力量極限與彼此之間的博弈疆界。
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