習普會落幕 中俄隨即戰略磋商

習普峰會之後，中俄兩國高層今起舉行戰略安全磋商和執法安全合作機制會議。圖為中國國家主席習近平(右)和俄羅斯總統普亭。(美聯社)

中國國家主席習近平 和俄羅斯總統普亭 日前在上海合作組織峰會會晤（習普峰會）之後，中俄兩國高層昨起舉行戰略安全磋商和執法安全合作機制會議，兩國互動引起關注。

據中國外交部官網消息，外交部發言人毛寧昨宣布：「應中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中共政治局委員、中央政法委書記郭聲琨邀請，俄羅斯安全會議秘書帕特魯舍夫，於9月18至19日，赴中國舉行中俄第17輪戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第7次會議。」

另據俄羅斯衛星通訊社報導，帕特魯舍夫將與楊潔篪進行俄中戰略穩定磋商；與郭聲琨進行俄中公共安全、司法和治安磋商。

報導提到，帕特魯舍夫定期與中方高層會晤，他與楊潔篪在去年5月舉行的第16輪俄中戰略安全磋商後表示，莫斯科和北京 擬加強雙邊關係，強化地區和全球安全，捍衛公正的世界秩序。

習近平與普亭在參加上海合作組織峰會之際，於9月15日在烏茲別克舉行面對面會晤。中俄元首上一次會面是在今年2月初、冬奧會開幕前在北京會面。中方官員當時曾形容中俄關系「上不封頂」。

這次習普峰會，也是2月下旬俄烏戰爭爆發後，兩人首次會晤。據路透報導，普亭在會晤中表明，理解習近平對烏克蘭局勢的「疑問和關切」，但讚許中方在衝突問題上「平衡」的立場。有分析認為，這代表普亭間接承認，北京對俄烏戰爭感到不安。

紐約時報引述「卡內基國際和平基金會」俄中關係專家加布耶夫說，他相信克里姆林宮很清楚北京能支持的限度，西方技術、市場、資金對中方至為重要，這是為何習近平不準備加大挺俄力道，因怕引來西方制裁。

據觀察者網報導，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文認為，中俄關係與中美關係，對中國未來都很重要，但現在的側重點不一樣。「努力搞好中美關係，關乎中國是否能夠更好地發展下去；但努力搞好中俄關係，關係中國是否能夠更好地生存下去。」

他表示，近年來，在外部的西方壓制、內部的資源短缺等情況下，中俄關係的優先性明顯在提升；經俄烏1役，加之中美貿易戰、科技戰，中美俄都在重新認知本國的力量極限與彼此之間的博弈疆界。