我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／918台東大震 攝影記者現場直擊

貴州隔離者巴士翻覆27死 證實為隔離人員轉運車

拜登抵英向女王作最後致敬 將與查理三世會面

中央社倫敦18日綜合外電報導
拜登總統（右）與第一夫人吉兒抵達倫敦。（美聯社）
拜登總統（右）與第一夫人吉兒抵達倫敦。（美聯社）

拜登（Joe Biden）總統今天將在倫敦向英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）作最後致敬。與此同時，一般弔唁者只剩最後24小時能排隊瞻仰女王靈柩。

法新社報導，在肅穆的英國國會西敏廳（Westminster Hall）瞻仰女王靈柩後，拜登預計將與日皇德仁等各國領袖，參加女王繼承人、英王查理三世（King Charles III）的招待會。

拜登於英國時間昨晚10時前抵達倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）。他曾表示，在位70年打破紀錄的伊麗莎白二世「定義一個時代」。

拜登原先計畫與英國新首相特拉斯（Liz Truss）會面，但行程已取消。唐寧街英相辦公室表示，兩人將利用21日聯合國大會（UN General Assembly）之便舉行「完整雙邊會議」。英相辦公室並未說明為何原本的會議取消。

反君主制的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天瞻仰女王靈柩，他告訴澳洲天空新聞網（Sky News Australia），伊麗莎白二世是「一個恆久不變、令人寬慰的存在」。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則說，伊麗莎白女王「服務了一輩子，以無可挑剔的優雅，承擔責任的重擔」。現在澳洲與加拿大的君主是查理三世。

伊麗莎白二世是在位最久的英國君主，她的歷史性葬禮將有數十名國家元首和政府領導人出席，英國搬出史上最大規模的警務行動進行維安。

為了一瞥明天在西敏寺（Westminster Abbey）的盛大國葬，已有民眾搶先在外紮營。預料葬禮將使倫敦大停擺，全球將有數以十億計的人收看。

英國女王 拜登 澳洲

上一則

40年最大通膨影響…明年雇主為員工加薪幅度衝上4%

延伸閱讀

「不要、不要、不要」拜登警告俄勿動用核武

「不要、不要、不要」拜登警告俄勿動用核武
伊麗莎白二世國葬 英王繼承順位一覽

伊麗莎白二世國葬 英王繼承順位一覽
英媒：拜登將乘總統座車赴女王國葬 日皇德仁將搭巴士

英媒：拜登將乘總統座車赴女王國葬 日皇德仁將搭巴士
英國逾半世紀首場國葬 上百元首出席女王葬禮

英國逾半世紀首場國葬 上百元首出席女王葬禮

熱門新聞

前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

2022-09-14 09:42
中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

2022-09-15 16:12
中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。美聯社

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

2022-09-16 09:15
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出