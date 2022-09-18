我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

美駐中大使：北京企圖阻止賓客赴獨立日慶祝活動

中央社／台北18日電
美國駐中國大使伯恩斯。（取材自環球網）
美國駐中國大使伯恩斯。（取材自環球網）

美國駐中國大使伯恩斯（Nicolas Burns）昨天表示，大使館日前舉行獨立日慶祝活動時，北京方面試圖阻止一些賓客參與。

伯恩斯在推特發文說，美國駐中國大使館15日舉辦因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延期的美國獨立日慶祝活動，而中國政府企圖騷擾、勸阻一些受邀賓客出席。

他表示，華府支持美中人交交流和接觸，並認為中國政府也應如此。

中國人權律師王全璋與妻子李文足15日下午在北京亮馬橋地鐵站遭約30名警察及便衣圍堵。亮馬橋地鐵站位於美國駐中國大使館附近，但並不清楚兩人是否為美國駐中國大使館邀請的賓客，或二者之間是否有關聯。

此事當時迅速在社群媒體引發關注。

王全璋當天稍後接受美國自由亞洲電台訪問時表示，他與妻子已平安返家，因17日是美國憲法日，當地公安國保提前對維權人士實施維穩，限制他們的人身行動自由。

報導引述王全璋說，「今年說要對我們進行所謂的『穩控』，但不準備上門圍堵，我們就去嘗試（出門）一下。出去以後就發現他們（國保）跟著我們，我們設法把他們甩開，又是打車又是換地鐵；出了亮馬橋就發現，一直跟著我們的警察在那等候我們」。

王全璋夫婦隨後被帶至地鐵警務站，直到負責管控兩人的國保出現。當晚8時30分左右，國保將王全璋夫婦強行送回家，並要求當天別再出門。王全璋夫婦家門口目前仍有便衣把守。

地鐵站 大使館 警察

上一則

英媒：拜登將乘總統座車赴女王國葬 日皇德仁將搭巴士

下一則

薛曼：台灣政策法案今年要過有難度 會盡量努力

延伸閱讀

維權律師王全璋夫婦一度失聯 已返北京家中被加強看守

維權律師王全璋夫婦一度失聯 已返北京家中被加強看守
英女王兩度訪華府 作風親民 令人難忘

英女王兩度訪華府 作風親民 令人難忘
中駐美大使館送月餅賀中秋節 夾帶「統一白皮書」

中駐美大使館送月餅賀中秋節 夾帶「統一白皮書」
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

熱門新聞

前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

2022-09-14 09:42
中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

2022-09-15 16:12
中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。美聯社

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

2022-09-16 09:15
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出