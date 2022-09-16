我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

去這23個好市多「商業中心」 必須知道的5件事

上合組織擴編納入伊朗 增加埃及等7對話夥伴

中央社台北16日電
圖為15日中國國家主席習近平（左起）、俄羅斯總統蒲亭及蒙古總統烏赫那在烏茲別克合影。美聯社
圖為15日中國國家主席習近平（左起）、俄羅斯總統蒲亭及蒙古總統烏赫那在烏茲別克合影。美聯社

上海合作組織今天大擴編，上合峰會今天簽署伊朗加入成員國的備忘錄，啟動接收白俄羅斯為成員國的程序，並批准同意埃及、沙烏地阿拉伯等7國為新的對話夥伴。

新華社報導，上海合作組織成員國元首理事會第22次會議16日在烏茲別克撒馬罕國際會議中心舉行，取得一系列重要成果。

上合組織成員國領導人簽署並發表「上海合作組織成員國元首理事會撒馬爾罕宣言」。會議發表了關於維護國際糧食安全、國際能源安全、應對氣候變化、維護供應鏈安全穩定多元化等多份聲明和文件。

據報導，上合峰會領導人還簽署關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄，啟動接收白俄羅斯為成員國的程序，批准埃及、沙烏地阿拉伯、卡達；同意巴林、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國、科威特、緬甸為新的對話夥伴；批准成員國睦鄰友好長期合作條約未來5年實施綱要等一系列決議。

中國國家主席習近平今天在峰會表示，近來，越來越多國家申請加入「上合大家庭」，充分表明上海合作組織的理念深入人心，發展前景被廣泛看好。推動本組織發展擴員、發揮本組織積極影響，將為維護亞歐大陸以及世界持久和平和共同繁榮注入正能量、創造新活力。中方支持積極穩妥做好擴員工作；給予有關申請國相應法律地位。

上海合作組織成立於2001年6月15日，目前擁有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度8個會員國，另有伊朗、蒙古、白俄羅斯和阿富汗4個觀察國，以及亞美尼亞、亞塞拜然、柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其6個對話夥伴國。

圖為上海合作組織峰會16日各國領袖合影。美聯社
圖為上海合作組織峰會16日各國領袖合影。美聯社

白俄羅斯 伊朗 沙烏地阿拉伯

上一則

助烏克蘭反攻 白宮批准新增6億美元軍援

延伸閱讀

白俄總統會習近平稱支持一中 感謝中國相挺

白俄總統會習近平稱支持一中 感謝中國相挺
中俄相互取暖 上合組織被西方視為制衡北約力量

中俄相互取暖 上合組織被西方視為制衡北約力量
伊朗批歐3國聲明「無建設性」 核協議談判又卡關

伊朗批歐3國聲明「無建設性」 核協議談判又卡關
敵對行動升級？伊朗1周內2度扣押美國無人船

敵對行動升級？伊朗1周內2度扣押美國無人船

熱門新聞

英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

2022-09-14 09:42

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊