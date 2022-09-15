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普習會「微妙」 分析：抱團取暖卻又存在分歧

編譯盧炯燊／綜合15日電
在北京一個賣場上螢幕，正投放著上合會習普同台的畫面。（路透）
在北京一個賣場上螢幕，正投放著上合會習普同台的畫面。（路透）

中國與俄羅斯雖然愈來愈受到西方孤立，但兩國最高領袖15日藉參加烏茲別克舉行的上海合作組織峰會面對面會晤，向外界發出明確信息，抱團取暖的同時，也展示對抗美國主導全球的雄心；但分析人士認為，在中國支持俄國的背後，彼此仍存在差異。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭會晤的時間點，對兩人而言都很微妙；普亭在對烏克蘭戰爭面臨重大挫折，習近平則因實行新冠「清零」政策，數千萬國人處於封城狀態，疏離國際投資人，國內經濟急劇走軟。

美國大學(American University)俄中關係專家托里吉安(Joseph Torigian)指出，習近平自疫情爆發近三年來首次出訪，意義當然重大，特別是在目前關鍵時刻，對俄國人來說，普習會本身就是一個非常重要的支持。

俄國衛星通訊社報導，習近平在會面時表示，北京準備與莫斯科一起發揮領導作用，將不斷變化的世局納入可持續發展的軌道；路透則報導，普亭表示理解習近平對烏克蘭局勢的疑問和擔心，但稱讚中國在俄烏戰爭中的「平衡」立場。

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員加布耶夫(Alexander Gabuev)認為，中國視俄國為重要夥伴，但同時不希望因此被看成支持普亭入侵烏克蘭戰爭，從而危及進入西方市場及獲取技術的渠道。

普亭想證明俄非孤立

他又說，無論如何，對普亭來說，與世界第二大經濟體領袖習近平的會晤，本身就是一個機會，表明俄羅斯並非如西方認定的那樣孤立。

自烏克蘭反攻以來，俄羅斯尤其渴望中國的支持，中國人大委員長栗戰書上周訪問莫斯科表示，在涉及切身利益的問題上，特別是在烏克蘭局勢上，中國理解並支持俄羅斯，而且從不同的方面給予「策應」。

中方媒體報導栗戰書行程，並未提到他對俄烏戰爭的任何評論。

加布耶夫說，普亭最近的失利只會增加習近平在兩國關係中的影響力，中國可能獲得長期戰略收益；因為在俄羅斯看來，做中國的小夥伴總比做西方的小夥伴要好。

普亭 習近平 俄羅斯

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