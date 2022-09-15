中批台灣政策法「玩火」 學者：美戰略將從模糊轉清晰

中國外交部發言人毛寧。(路透)

美國聯邦參院 外交委員會通過台灣政策法案，中國外交部發言人毛寧15日表示堅決反對，並稱已向美方提出嚴正交涉，將視該案的進展和最終結果採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。中國國台辦發言人朱鳳蓮稱，該法案內容「阻撓中國統一和民族復興」，要求美方停止在台灣問題上玩火。

中國涉台學者包承柯受訪說，法案很多條文都涉及台灣「政治地位」的問題，並非只做一、兩條的微調就能緩解，若不能懸崖勒馬，法案生效對台海的影響將比裴洛西 訪台更嚴重。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅受訪分析，過去台灣關係法 內容是相對比較模糊的表達，美國為了維持平衡，也沒有直接地捲入可能的兩岸衝突。隨著「台灣政策法案」的提出，他認為，美國正逐步將模糊轉為清晰，試圖來威懾中國，包括企圖用「台灣代表處」更名議題做試探，甚至想複製「俄羅斯模式」，尋找制裁中國的機會，目標和意圖非常明顯。

毛寧15日在例行記者會上表示，有關法案嚴重違背美方在台灣問題上所作承諾，違反一個中國原則和中美三個聯合公報，干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

毛寧強調，該案如繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定將造成極其嚴重的後果。中方強烈敦促落實美國領導人作出的不支持台獨承諾，停止打「台灣牌」，停止推進審議有關法案。

中國國台辦發言人朱鳳蓮則批評該法案是惡法，指美國國會某些議員推動審議台灣政策法案，是對中國主權和領土完整的公然挑釁。她指稱，該法案「充斥錯誤訊息和挑釁內容，包羅一段時間來美反華勢力挺台遏華的一系列錯誤主張」，「在台灣問題上製造根本性的破壞效果」。