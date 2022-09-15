20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

中共 20大將於10月16日舉行，議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。

港媒分析稱，「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」總結出十大經驗，其中「堅持敢於鬥爭」、「堅持自我革命」也可能列入中共黨章。其他列入的「新理念新思想新戰略」，可能還包括「推進全體人民共同富裕」，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」。目前的中共黨章有「完成祖國統一」的字眼，但只是寥寥帶過。

中共20大修改黨章，主要在於體現中共19大以來「治國理政新理念新思想新戰略」。首先，「兩個確立」被視為新時代最重要的政治成果，並且寫入中共第三份歷史決議，進入中共黨章應無疑問，以提升中共總書記習近平 的地位。

「兩個確立」是指「確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

其次，「全過程人民民主」相信也將寫入中共黨章。中共19大之後，習近平高調批評西式民主，「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的」，認為中式的「全過程民主」是「過程民主與成果民主」的統一，也是「程序民主與實質民主」的統一。香港 「完善選舉制度」其實就是告別西式民主。

8月30日的中共中央政治局會議，公布中共20大舉行日期，強調「動員全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動」。中共19大將「四個自信」（堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）寫入黨章，20大預料將「歷史自信」也寫入黨章，變成「五個自信」，強化中共話語體系。

報導稱，可以推測是，中共20大黨章修改小組由主管黨務的政治局常委王滬寧擔任組長，中紀委書記趙樂際擔任副組長，是在6月正式啟動。